Mondiali | Federica Pellegrini vince la medaglia d' oro nei 200 stile libero

Nuoto - Mondiali 2019 : Federica Pellegrini - SEI LA PIU’ GRANDE! Regina infinita dei 200 sl - campionessa del mondo! : Federica Pellegrini è una leggenda immortale. Una creatura meravigliosa che ha valicato i confini del tempo. A quasi 31 anni la fuoriclasse di Spinea è campionessa del mondo dei 200 sl per la quarta volta in carriera. Da Montreal 2005 a Gwangju 2019 ha disputato otto finali nelle quattro vasche, salendo sempre sul podio: un record assoluto ed ineguagliabile. Da tre lustri la Divina si conferma la Regina indiscussa della specialità, riesce ad ...

Federica Pellegrini ha vinto la medaglia d’oro nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto : La nuotatrice italiana Federica Pellegrini ha vinto la medaglia d’oro nei 200 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju in Corea del Sud, diventando campionessa del mondo di specialità a 30 anni per la quarta volta in carriera. Pellegrini

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : IMMENSO PALTRINIERI : ORO E RECORD EUROPEO NEGLI 800! Detti sesto. Federica Pellegrini all’assalto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21: SALE SALE FedericaAAAA 13.21: Risale Federica, forza, forza!!! 13.20: E’ cambiato tutto rispetto a ieri, Pellegrini a inseguire. Ai 100 Titmus, Sjostrm, Oleksiak, Pellegrini 13.20: Sjostrom attacca da subito 13.20: Vedremo come impsterà la gara Federica Pellegrini, ci aspettiamo una gara di assalto, si snaturerà ma ha le qualità e capacità di per farla. E’ una gara di ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : dalle 13.00 le finali. Federica Pellegrini - Paltrinieri e Detti all’assalto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE GLI ITALIANI NELLE SEMIFINALI E FINALI DI OGGI: A CHE ORA GAREGGIANO LA 4X100 MISTA MISTA QUALIFICATA A TOKYO 2020 MARGHERITA PANZIERA: “INSODDISFATTA DELLA MIA FRAZIONE” 5.13: Grazie per averci seguito e buona giornata. Appuntamento alle 13 per una sessione di finali/semifinali che non si può perdere 5.10: In mattinata c’è stata la ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Detti e Paltrinieri negli 800 sl - Federica Pellegrini nei 200. L’Italia trattiene il fiato. Miressi e Cusinato ok - fuori Scalia e Condorelli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.36: La Danimarca vince la prima batteria della 4×100 mista mista: 3’49″10 il tempo 4.33: Al via la prima batteria della staffetta 4×100 mista mista 4.31: Semifinale nei 200 stile libero per Flickinger, Kapas, Szilagyi, Chimrova, Drabot, Hentke, Thomas, Stephens, Monteiro, Makino, Throssell, Cusinato, Hasegawa, Lahtinen, Zhu, Belmonte 4.29: Ilaria Cusinato è in ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Detti e Paltrinieri negli 800 sl - Federica Pellegrini nei 200. L’Italia trattiene il fiato. Miressi ok - fuori Scalia e Condorelli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.58: L’algerino Syoud si impone in 2’01″76 nella seconda batteria dei 200 misti 3.53: La prima batteria dei 200 misti va al libanese Kabbara in 2’07″27 3.49. Questi i semifinalisti dei 100 stile libero uomini: Dressel, Grinev, Chierighini, Mignon, Pieroni, Nemeth, Correia, Miressi, Lewis, Chalmers, Shioura, Nakamura, Metella, Timmers, He, Carter 3.47: E’ ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Detti e Paltrinieri negli 800 sl - Federica Pellegrini nei 200. L’Italia trattiene il fiato. Scalia fuori dalle semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.21: Lo svizzero Liess in 49″42 si impone nella seconda batteria e potrebbe restare in vetta alla classifica per un po’ 3.18: Joachim di Saint Vincent and Grenadine vince la prima batteria in 54″14. Spicca l’101″04 dell’haitiano Ruuska 3.17: Iniziano le batterie dei 100 stile liber: ben 12 3.16: Queste le semifinaliste dei 50 dorso donne: Fu, Medeiros, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Detti e Paltrinieri negli 800 sl - Federica Pellegrini nei 200. L’Italia trattiene il fiato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della giornata (24 luglio) – Gli azzurri in gara (24 luglio) – Il medaglie dei Mondiali – La sfida di Federica Pellegrini nei 200 stile donne – Il bilancio dei primi tre giorni dei Mondiali – Chiuso per Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto in piscina. Dopo i fuochi d’artificio di ieri, la giornata di oggi ...

Nuoto - Mondiali 2019 : a che ora gareggia Federica Pellegrini nella finale dei 200 sl? Programma e tv : Appuntamento da non perdere nel primo pomeriggio di domani per il Nuoto italiano. Federica Pellegrini scenderà in acqua per la finale dei 200 stile libero dei Mondiali 2019, l’ottava in una rassegna iridata per l’intramontabile fuoriclasse azzurra. Complice anche l’assenza della campionessa olimpica statunitense Katie Ledecky, la Divina è riuscita a centrare il miglior tempo in semifinale al cospetto di rivali di assoluto ...

Nuoto - Mondiali 2019 : presentazione batterie e finali 24 luglio. Il gran giorno degli 800 maschili e di Federica Pellegrini - per continuare a sognare : Il Mondiale di Nuoto 2019 di Gwangju ha regalato ai nostri colori una terza giornata ricchissima di soddisfazioni provenienti principalmente dalle nostre ragazze, visto che sono arrivati il primo oro italiano di questa manifestazione, grazie a Simona Quadarella nei 1500, e la prima storica medaglia della rana femminile, con il bronzo della straordinaria finale dei 100 di Martina Carraro (entrambe con record personale e nazionale in archivio). Il ...

Nuoto - Mondiali 2019 : presentazione batterie e finali 24 luglio. Il gran giorno degli 800 maschili e di Federica Pellegrini - per continuare a sognare : Il Mondiale di Nuoto 2019 di Gwangju ha regalato ai nostri colori una terza giornata ricchissima di soddisfazioni provenienti principalmente dalle nostre ragazze, visto che sono arrivati il primo oro italiano di questa manifestazione, grazie a Simona Quadarella nei 1500, e la prima storica medaglia della rana femminile, con il bronzo della straordinaria finale dei 100 di Martina Carraro (entrambe con record personale e nazionale in archivio). Il ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Federica Pellegrini - è una sfida totale. Contro il tempo e le giovani avversarie : la Divina sogna l’ottava magia : Federica Pellegrini riscrive le regole dello scorrere del tempo ogni volta che scende in acqua, l’incedere irrefrenabile della dannata clessidra sembra non valere per la Divina che continua a stupire nonostante il passare degli anni, a quasi 31 primavere è sempre in prima fila e combatte come fosse una giovincella alle prime armi, con lo stesso ardore e lo stesso spirito di due-tre ere biologiche fa. Sono passati 15 anni dall’argento ...

“Chiuso per Mondiali” - 23 luglio. Orgogliosa della “mia” Nazionale in rosa! Simona imperiosa - Martina innamorata e vincente - Federica sorprendente : che spettacolo!!! : Ex capitano della Nazionale ha partecipato quattro volte ai Giochi Olimpici e cinque volte ai Mondiali. Detiene 55 titoli assoluti e 29 record italiani in gare individuali. Ha conquistato tre argenti ai campionati europei, due ori, tre argenti e due bronzi in tre diverse edizioni dei Giochi del Mediterraneo e 5 argenti e un bronzo in quattro edizioni delle Universiadi. Esperta di marketing e comunicazione, è stata uno dei volti di Sky ...

Nuoto - Mondiali : Federica Pellegrini è in finale dei 200 sl col miglior tempo : La Divina ha strappato con 1.55.14 il miglior tempo per accedere alla finale di stile libero in programma domani dove sarà la ovvia favorita. Per Federica Pellegrini si tratta dell'ottava presenza consecutiva in una finale mondiale. Medaglia di bronzo e record italiano per Martina Carraro nei 100 rana.Continua a leggere