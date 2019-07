Mondiali | Federica Pellegrini vince la medaglia d' oro nei 200 stile libero

Nuoto - Mondiali 2019 : Sarah Sjoestroem la migliore dei 50 sl delle batterie - Federica Pellegrini out dalle semifinali per un soffio : E’ una Federica Pellegrini che non ti aspetti ad aprire il programma di gare della penultima giornata delle batterie dei Mondiali 2019 di Gwangju (Corea del Sud). L’azzurra, campionessa del mondo dei 200 sl, si è esibita più per gioco nei 50 stile libero odierni, sfiorando la qualificazione alle semifinali con il crono di 25″08. Un solo centesimo non ha sorriso all’azzurra che, comunque, non si è disperata di certo di ...

Mondiali Nuoto 2019 – Federica Pellegrini ironica sui social : “forse non sto sulle palle proprio a tutti…” : La Divina ha voluto ringraziare ironicamente tutti sui social per i messaggi di complimenti ricevuti dopo l’oro nei 200 sl ai Mondiali di Gwangju L’intero mondo dello sport, e non solo, ha esaltato l’ennesima impresa di Federica Pellegrini, riuscita a confermare l’oro nei 200 stile libero femminili ai Mondiali di Gwangju. La Divina ha messo ancora una volta in fila le proprie avversarie, allungando la propria ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 25 luglio. Federica Pellegrini fuori dei 100 sl. Dalle 13.00 le finali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE GLI ITALIANI IN GARA NELLE SEMIfinali E finali DI OGGI 4.59: Appuntamento alle 13 per la sessione di finali con poca Italia ma con grande spettacolo in arrivo. A dopo, buona giornata 4.55: Mattinata non proprio esaltante per l’Italia, la quinta riservata alle batterie, ma tutto sommato non ci sono sorprese in negativo: eliminata una Federica ...

Mondiali Nuoto 2019 – Federica Pellegrini out nei 100 sl - bene Restivo nei 200 dorso : i risultati delle batterie del 25 luglio : La Divina non riesce a staccare il pass per la semifinale dei 100 stile libero femminili, mentre Matteo Restivo non delude nei 200 dorso Si apre con la sorprendente eliminazione di Federica Pellegrini nei 100 stile libero femminili la quinta giornata del programma dei Mondiali di Nuoto, in corso di svolgimento a Gwangju. AFP/LaPresse La Divina non riesce a superare la propria batteria, fallendo dunque l’accesso in semifinale. Alto il ...

Nuoto - Mondiali 2019 : risultati batterie 25 luglio. Matteo Restivo in semifinale nei 200 dorso - una stanca Federica Pellegrini torna sulla Terra : CLICCA QUI PER SEGUIRE LE FINALI IN DIRETTA A PARTIRE DALLE 13.00 Si è aperta questa mattina a Gwangju, in Corea del Sud, la quinta giornata di competizioni valida per il Mondiale 2019, dove al Centro Acquatico della Nambu University si sono disputate cinque batterie che precedono le altrettante finali che vivremo questo pomeriggio. Le batterie dei 100 stile libero femminili sono state in bilico fino all’ultimo per Federica Pellegrini, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 25 luglio - Federica Pellegrini ci riprova nei 100 sl! Pizzini mina vagante nei 200 rana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle gare (25 luglio) – Gli azzurri in gara (25 luglio) – La presentazione delle gare (25 luglio) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare ai Mondiali di Nuoto 2019 di Gwangju (Corea del Sud). L’Italia della vasca ha raggiunto quota 5 medaglie (3 ori e 2 bronzi) ed è quarta nel medagliere alle spalle di Australia, Stati Uniti e ...

Nuoto - Mondiali 2019 - mercoledì 24 luglio. IL PAGELLONE. Federica e Greg : i giganti delle acque! Burdisso è già fra i grandi : Federica PELLEGRINI 10 e lode: Pensavamo, lei per prima, di avere già visto tutto a Budapest, di non poter più vivere momenti come quello che ci ha regalato alle 13.19 del 24 luglio 2019 la Divina Federica e invece eccoci qua, ancora una volta, a gridare, a piangere, a stupirci per una campionessa che tutto il mondo ci invidia e che noi osiamo ancora, imperterriti, mettere in dubbio nelle scelte e nel percorso. Alla soglia dei 31 anni, ha ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Restivo e Pizzini cercano di stupire - Federica Pellegrini ci sarà nei 100 sl? : Dopo la “sbornia” da medaglie non è facile riprendersi. L’Italia della vasca, in questi Mondiali 2019 di Nuoto, ha raggiunto quota 5 medaglie (3 ori e 2 bronzi) ed è quarta nel medagliere alle spalle di Australia, Stati Uniti e Cina. Nei prossimi due giorni, però, si potrebbe far più fatica a centrare podi e dunque le prospettive per gli atleti del Bel Paese, verosimilmente, cambieranno. E’ il caso di Matteo Restivo e di ...

Nuoto - Mondiali 2019 : il record impressionante di Federica Pellegrini. 8 podi di fila nei 200 sl! Nessuno come la Divina! : Nessuna come Federica Pellegrini nella storia dei Mondiali, mai Nessuno (uomo e donna che sia) è riuscito a salire sul podio della rassegna iridata per otto volte consecutive nella stessa specialità. La Divina ha compiuto la sua ennesima impresa nella giornata odierna, trionfando sui 200 metri stile libero e difendendo così il titolo conquistato due anni fa a Budapest. La magia di Gwangju proietta l’azzurra nella leggenda, dal 2005 a oggi ...

Quanto ha guadagnato Federica Pellegrini con la medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto : Federica Pellegrini ha conquistato una storica medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto nei 200 metri stile libero. Un successo memorabile in termini di prestigio ma sottostimato dal punto di vista economico. Quanto hanno guadagnato campionessa azzurra e Gregorio Paltrinieri con il trionfo iridato? Le cifre sono irrisorie se paragonate al calcio dei ricchi e ad altri sport.Continua a leggere