Mister Italia | Salvo Ottone vince la tappa di Scoglitti

Madonna appare sulla porta di una casa. Mistero nella città italiana : A Napoli, sulla porta di una casa popolare in corso Marianella, nel quartiere di Piscinola, è apparsa un’immagine che molti hanno identificato con la Madonna. Sarebbe successo dopo che Maria, la giovane che abita nell’appartamento, avrebbe pregato la Madonna e invocato il suo aiuto per una parente affetta da cancro a uno stadio avanzato. Tante persone sono giunte sul posto per vedere l’immagine misteriosa e la notizia, riportata da Il Mattino, ...

Stasera a Scoglitti selezione di Mister Italia 2019 : Si terrà Stasera, domenica 21 luglio, a Scoglitti nell’anfiteatro di “La Corte di Afrodite” la prima selezione di Mister Italia 2019 in Sicilia

Nel governo italiano c'è un bluff e un Mistero : "In Italia esiste un bluff e un mistero. Il bluff è l'idea, che in qualche modo i 5 stelle cercano di far vivere, che ci possa essere in questa legislatura un accordo tra il Pd e il M5s. Ed è un qualcosa che non esiste, ma che i 5 stelle cercano di far credere alla Lega e a Salvini che invece possa

Papa Francesco - la Orlandi e il cimitero teutonico - l'ultimo Mistero : il vero confine tra Vaticano e Italia : Le tombe vuote delle principesse del cimitero teutonico, oltre che aggiungere mistero alla scomparsa di Emanuela Orlandi, hanno anche "scoperchiato" un nodo irrisolto tra Vaticano e Italia, quello dei confini geografici tra i due Stati. "Sarà una sorpresa - sottolinea Italia Oggi -, ma il teutonico

UE - USA & BCE/ Le domande cruciali - e i Misteri rimasti - per la ripresa dell'Italia : Ci sono domande chiave per il futuro dell'Italia che sorgono dopo la tornata di nomine ai vertici delle istituzioni europee

Calcio - Universiadi 2019 : i 20 convocati dell’Italia di Mister Daniele Arrigoni : Ormai ci siamo, mancano poche ore all’inizio delle Universiadi 2019: Napoli e la Campania ospiteranno migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo. Tra le tante discipline proposte non poteva mancare il Calcio. L’Italia parteciperà sia al torneo maschile che a quello femminile, in quanto Paese ospitante. Il commissario tecnico degli azzurri è Daniele Arrigoni, che nella sua carriera ha allenato anche squadre di Serie A come il ...

Calcio femminile - Universiadi 2019 : le convocate dell’Italia di Mister Jacopo Leandri : L’Italia di Calcio femminile scalda i motori in vista dell’esordio alle Universiadi 2019 fissato per domani, martedì 2 luglio, contro le campionesse in carica del Giappone. Le ragazze di mister Jacopo Leandri sono state inserite in un girone non semplice, che le vedrà affrontare le nipponiche e la rappresentativa degli Stati Uniti. Il primo match delle azzurre si giocherà allo stadio Arechi di Salerno alle ore 18, mentre la seconda ...

Accadde oggi : nel 1980 si consumava uno dei più grandi ‘Misteri’ italiani - la strage di Ustica [GALLERY] : Era proprio il 27 giugno quando, nel 1980, si verificava quella che sarebbe passata alla storie come la strage di Ustica: al largo dell’omonima isola un DC-9 della società Itavia precipitò in mare provocando la morte di 81 persone. Come si legge sul sito web realizzato per ricordare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’accaduto “il 27 GIUGNO 1980 parte da Bologna, dall’aeroporto Guglielmo Marconi, il volo Itavia 870 Bologna-Palermo; sono le ...

ALDO BAGNASCO "BISAGNO" BEATO/ Primo partigiano d'Italia - morto nel Mistero : Promossa la causa di beatificazione del Primo partigiano italiano, il genovese ALDO BAGNASCO detto Bisagno ecco di cosa si tratta

Otzi e il Mistero del Tempo film italiano al Shanghai International Film Festival 2019 : Il fantasy italiano Otzi e il Mistero del Tempo al Shanghai International Film Festival. Otzi e il Mistero del Tempo fa una scorpacciata di Festival internazionali del cinema. Dopo l’ICFF Youth 2019 in Canada, il Ciprus Film Days, il Tumbleweeds Film Festival for Children and Youth, la prossima tappa è ...

Otzi e il Mistero del Tempo film italiano al Shanghai International Film Festival 2019 : Il fantasy italiano Otzi e il Mistero del Tempo al Shanghai International Film Festival. Otzi e il Mistero del Tempo fa una scorpacciata di Festival internazionali del cinema. Dopo l’ICFF Youth 2019 in Canada, il Ciprus Film Days, il Tumbleweeds Film Festival for Children and Youth, la prossima tappa è ...

Isteria - italiani svelano i Misteri neurochimici del disturbo neurologico : Gli scienziati italiani hanno scoperto che l’Isteria, o disturbo somatoforme e disturbo neurologico funzionale, ha una base neurochimica che è in grado di spiegarla. Vediamo insieme come gli esperti siano giunti a questa conclusione e quali sono le conseguenze di questo studio per i pazienti con questo disturbo.Continua a leggere

Una scoperta italiana riscrivere la preistoria : svelato il Mistero della scomparsa dell’uomo di Neanderthal : La scoperta avvenuta attraverso una ricerca che parla italiano, riscrive la fine di questo popolo primitivo vissuto in Europa tra 200.000 e 40.000 anni fa. Pubblicata sulla rivista “Reviews of Geophysics“, la ricerca si deve a Luigi Vigliotti, dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-ISMAR) di Bologna, e Jim Channell, dell’Università della Florida a Gainesville. L’estinzione dei ...

Il medicinale c’è ma non puoi averlo. Gli strani Misteri dell’Agenzia italiana del farmaco : Un farmaco c’è ma te lo devi pagare, l’altro c’era ma è scomparso, il terzo c’è ma solo tu non puoi averlo! Storie di ordinaria follia e di conclamata ingiustizia. Elena Radaelli è una giovane donna affetta, come altre decine di migliaia di persone in Italia, da orticaria cronica spontanea, una malattia fortemente invalidante in grado di arrecare grave danno alla vita personale e sociale di chi ne è affetto (minuto 12,05). Da qualche anno è ...