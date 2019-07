Missione Exomars 2020 | lo strumento LaRa supera i test

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Lodi radioscienzadellaha completato con successo la campagna diper dimostrare la capacità di sopravvivere alle condizioni estreme presenti su Marte. I– riporta Global Science – sono essenziali per collaudare la resistenza dellosia durante il lancio che durante la fase operativa sulla superficie del pianeta rosso, dove le escursioni termiche potrebbero compromettere il suo funzionamento. Una volta avviate le ultime revisioni,sarà installato a bordo della piattaforma russa Kazachok, insieme ad una serie di strumenti e sensori per studiare l’ambiente marziano nei dintorni del sito di arrivo, e per monitorare altre importanti caratteristiche di Marte di cui si conosce ancora pochissimo. «In particolare – commenta Raffaele Mugnuolo, dell’unità esplorazione ed osservazione dell’Universo dell’Agenzia spaziale ...

