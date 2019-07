Missione Beyond | Luca Parmitano avvia NUTRISS | il primo esperimento dell’agenzia spaziale

Iniziata la Missione Esa “Beyond” di Luca Parmitano : Con l'ingresso nel modulo russo Zvezda della Stazione Spaziale internazionale è ufficialmente Iniziata la missione "Beyond" dell'astronauta italiano dell'Esa e colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, Luca Parmitano. Parmitano è in orbita sull'Iss per la sua seconda missione di lunga durata dopo "Volare" dell'Asi, nel 2013. Con lui i suoi colleghi d'equipaggio della Expedition 60/61: il cosmonauta russo di Roscosmos, ...

Missione Beyond - Parmitano è arrivato sulla Stazione spaziale internazionale : “essere qui è fantastico” : L’astronauta italiano Luca Parmitano è arrivato sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) per la Missione dell’Esa ‘Beyond’. Con gli altri due membri dell’equipaggio della Expedition 60/61 – il russo di Roscosmos Alexander Skvortsov e l’americano della Nasa Andrew Morgan – ha viaggiato per 6 ore e 20 minuti nella navetta Soyuz MS-13, partita ieri dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, alle ...

Le foto della Missione Beyond. Luca Parmitano è sulla Iss : Baikonur, Kazakhstan – Il lancio è stato nominale. Significa che tutto è andato esattamente come previsto. Partiti ieri alle 21:28 (in Italia le 18:28) dal cosmodromo di Bainokur, Luca Parmitano (astronauta dell’Esa), Andrew Morgan (Nasa) e Alexander Skvortsov (Roscosmos) hanno raggiunto la Stazione spaziale internazionale quando in Italia era da poco passata la mezzanotte. Poco dopo l’una e mezzo del mattino è iniziato il cosiddetto ...

Luca Parmitano - lanciata la Soyuz : comincia la Missione Beyond sulla Stazione spaziale internazionale : È stata lanciata la Soyuz MS-13 che in sei ore porterà l’astronauta Luca Parmitano sulla Stazione spaziale internazionale. Per l’astronauta dell’Agenzia spaziale Europea (Esa), a bordo con l’americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov, comincia così la missione Beyond, “Oltre”, nella seconda parte della quale sarà al comando, primo italiano e terzo europeo ad avere questo ruolo. AstroLuca dovrà inoltre affrontare delle ...

Luca Parmitano è partito verso la Stazione spaziale con la Missione Beyond : Luca Parmitano nel simulatore della Soyuz (foto: S. Corvaja/Esa) Baikonur, Kazakhstan – Lancio nominale. Si dice così, in gergo tecnico, quando tutto va come previsto. Alle 21:28 ora di Baikonur (in Italia le 18:28), il lanciatore Soyuz Fg e la capsula Soyuz Ms-13 con a bordo Luca Parmitano (astronauta dell’Esa), Andrew Morgan (Nasa) e Alexander Skvortsov (Roscosmos) si sono staccati dalla rampa di lancio numero 1 del cosmodromo kazako. La ...

