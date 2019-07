Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Unaall’esordio, così come Inter e Juventus. La prima in International Champions Cup per ilè negativa. La sfida giocata nella notte ha visto soccombere i rossoneri contro ilMonaco,to di misura (1-0). Oltre allaper la troupe di Giampaolo, a causa dell’uscita anticipata didal campo per un infortunio. Da capire l’entità dello stesso e i tempi di recupero. La partita. Rete di Goretzka a ridosso dell’intervallo, quando le due squadre erano ormai pronte a rientrare negli spogliatoi (45’+3). Squadre molto rimaneggiate, per ill’unica certezza è il modulo: Gabbia in difesa al fianco di Strinic, Borini mezzala e Maldini trequartista dietro Piatek e Castillejo.L'articoloin ICC:ilsi fasembra essere il primo ...

CalcioWeb : #Milan, sconfitta e tanta sfortuna in ICC: passa il Bayern, Theo Hernandez si fa male - CilentoRossone1 : Esordio con sconfitta per il #Milan nella ICC. Il Bayern Monaco vince per 1-0 grazie al goal di Goretzka, ma per… - milansette : Milan, sconfitta di misura contro il Bayern Monaco: segnali positivi ma sevono rinforzi -