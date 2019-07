Milan | sconfitta di misura contro il Bayern Monaco | ma scatta l’allarme Theo Hernandez

Milan - sconfitta e tanta sfortuna in ICC : passa il Bayern - Theo Hernandez si fa male : Una sconfitta all’esordio, così come Inter e Juventus. La prima in International Champions Cup per il Milan è negativa. La sfida giocata nella notte ha visto soccombere i rossoneri contro il Bayern Monaco, passato di misura (1-0). Oltre alla sconfitta, tanta sfortuna per la troupe di Giampaolo, a causa dell’uscita anticipata di Theo Hernandez dal campo per un infortunio. Da capire l’entità dello stesso e i tempi di ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Milano-Cortina ha vinto! Sconfitta Stoccolma : il dettaglio della votazione - finisce 47 a 34 : Le Olimpiadi Invernali 2026 si disputeranno in Italia! La candidatura di Milano-Cortina ha vinto venendo preferita a Stoccolma, i membri del CIO si sono riuniti oggi a Losanna (Svizzera) e hanno espresso la propria preferenza: la proposta del Bel Paese ha prevalso per 47 voti contro i 34 finiti alla Svezia. Un risultato abbastanza netto che supera agevolmente il quorum fissato a 42 voti, un tripudio per il progetto azzurro che è stato apprezzato ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : buona la prima per Odette Giuffrida e Francesca Milani! Sconfitta per Martina Lo Giudice - vittorie per ippon per Lombardo e Medves!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.38 IPPPOOOOONNNNNN!!!!!! Dopo 2’44” l’azzurro sorprende il tedesco e lo batte per ippon: due azzurri agli ottavi! 11.35 Uno shido per Seidl contro Lombardo. 11.34 Matteo Medves vince per ippon dopo 1’40”!!! 11.33 In contemporanea Manuel Lombardo sfida il tedesco Sebastian Seidl. 11.32 Tocca a Matteo Medves, che sfida il magiaro Zsolt Gorjanacz. 11.29 Si ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : buona la prima per Odette Giuffrida e Francesca Milani! Sconfitta per Martina Lo Giudice - cresce l’attesa per Lombardo e Medves : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 In 1’39” la turca ccumula tre shido e dunque la nostra Francesca Milani vince ed avanza agli ottavi! 11.00 Tocca a Francesca Milani nei -48 kg femminili. Sfida ai sedicesimi con la turca Senturk Gulkader. 10.55 Nei-48 kg femminili l’azera Aisha Gurbanli batte per ippon al golden score la romena Alexandra Pop. 10.49 L’austriaca vice il combattimento per ippon dopo ...