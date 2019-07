Mercato NBA – Pau Gasol firma con Portland | sfuma il ritorno romantico al Barcellona

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Pauvestirà la maglia deiTrail Blazers la prossima stagione: il cestista spagnolo resterà in NBA per la sua 19ª stagione:ilalPauha deciso, Adrian Wojnarowski ha dato conferma. Il cestista spagnolo resterà ancora in NBA la prossima stagione, la 19ª della sua carriera, e vestirà la maglia deiTrail Blazers con i quali si è accordato per un contratto annuale. La scorsa stagione il cestista spagnolo ha messo insieme 3.9 punti e 4.6 rimbalzi di media in 30 partite e da luglio è free agent dopo la scadenza del contratto che lo legava ai Bucks.sta recuperando da un infortunio al piede, operato nelle scorse settimane, ed è pronto a lanciarsi in una nuova avventura in NBA portando la sua esperienza e le sue qualità al servizio dei Blazers.to dunque ilnella sua Catalogna, con i tifosi del...

basketinside360 : Niente EuroLega! Furkan Korkmaz rinnova con i Philadelphia 76ers - - backdoor_pod : Michele Vitali torna in Italia, Schortsanitis in Grecia, due ex Thunder si muovono in Europa. - filoage : Mercato NBA, I Boston Celtics si pronunciano sul futuro di Tacko Fall - -