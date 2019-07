Matteo Trentin trionfa a Gap | seconda vittoria italiana al Tour de France

Tour de France – Matteo Trentin si gode il successo : “era l’ultima occasione per tanti - l’ho spuntata io” : Il corridore della Mitchelton-Scott ha analizzato la vittoria ottenuta nella diciassettesima tappa del Tour de France Terza vittoria al Tour de France in carriera, la prima in questa edizione numero 106 della Grande Boucle. Matteo Trentin si prende la diciassettesima tappa, la Pont du Gard-Gap di 200 chilometri, tagliando in solitaria il traguardo dopo aver staccato i suoi avversari sul Col de la Sentinelle. AFP/LaPresse Un’emozione ...

Tour de France 2019 - risultato diciassettesima tappa : Matteo Trentin fenomenale! Fuga vincente per il campione d’Europa : Lione 2013, Nancy 2014, Gap 2019. Passano gli anni ma Matteo Trentin continua ad essere un assoluto protagonista al Tour de France. Il campione d’Europa coglie il terzo successo in carriera alla Grande Boucle, forse il più spettacolare per come è arrivato (gli altri infatti in volate ristrette): oggi il corridore della Mitchelton-SCOTT, al termine di una lunga Fuga da lontano, ha salutato in salita la compagnia in salita involandosi da ...

Tour de France 2019 - risultato e classifica della diciassettesima tappa Pont du Gard-Gap : trionfo di Matteo Trentin! : Matteo Trentin vince la diciassettesima tappa del Tour de France 2019, 200 km da Pont du Gard a Gap. Il campione europeo stacca nel finale i compagni di fuga grazie ad un grande attacco e conquista la vittoria in solitaria. Secondo posto per Kasper Asgreen, mentre al terzo si piazza il campione olimpico Greg Van Avermaet. I big invece si controllano e Julian Alaphilippe mantiene così saldamente la maglia gialla. Di seguito il risultato, la ...

Tour de France – Il cielo è azzurro sopra Gap - Matteo Trentin vince in solitaria la 17ª tappa : Il corridore della Mitchelton-Scott taglia in solitaria il traguardo di gap, prendendosi la quarta vittoria in carriera al Tour de France La diciassettesima tappa del Tour de France parla italiano, Matteo Trentin taglia in solitaria il traguardo di Gap, prendendosi il primo successo di questa edizione della Grande Boucle. Una prestazione perfetta quella del corridore della Mitchelton-Scott, riuscito a staccare i propri avversari sul Col de ...

Tour de France 2019 - Matteo Trentin gioia italiana. Sfugge la vittoria - ma arriva il premio della combattività : Non è arrivato il secondo sigillo italiano in questo Tour de France 2019, ma in compenso Matteo Trentin è riuscito comunque a salire sul podio della Grande Boucle dopo esser stato scelto come il corridore più combattivo della Toulouse-Bagnères-de-Bigorre. Sesto al traguardo dopo una giornata passata all’attacco insieme ad altri quaranta corridori, il campione europeo si è tolta una gran bella soddisfazione regalando una doppia gioia alla ...

Tour de France 2019 - Matteo Trentin : “Contento del pettorale rosso. Volevo vincere - ma la squadra ha fatto un lavoro perfetto” : Matteo Trentin è stato grande protagonista nella dodicesima tappa del Tour de France da Toulouse a Bagnères-de-Bigorre. Il corridore italiano si fermato ai microfoni di Rai Sport: “Sono andato bene, avevo guardato bene la tappa e sapevo che con le giuste proporzioni poteva essere una tappa adatta a me. Alla fine il gruppo conteneva solo tre scalatori di un certo rango ed infatti sono i tre che sono arrivati poi all’arrivo. Peccato ...

Tour de France – Matteo Trentin alza le mani : “Sagan era senza dubbio il favorito - ci ha anticipato tutti” : Il corridore della Mitchelton-Scott ha parlato dopo la quinta tappa del Tour de France, chiusa al terzo posto Niente da fare per Matteo Trentin nella quinta tappa del Tour de France, ad imporsi è Peter Sagan al termine di una volata perfetta, chiusa davanti al belga Van Aert. Delusione e rammarico per il corridore della Mitchelton-Scott a fine tappa, stati d’animo espressi ai microfoni di Raisport: “è risaputo come Peter Sagan ...

Tour de France 2019 - Matteo Trentin e Sonny Colbrelli : manca sempre qualcosa per la vittoria : Continua la striscia di piazzamenti di Matteo Trentin e Sonny Colbrelli al Tour de France 2019, che anche oggi hanno chiuso tra i primi, ma senza trovare la vittoria. I numeri parlano chiaro: per il campione europeo, oltre al terzo posto odierno sul traguardo di Colmar, sono arrivati fino ad ora un sesto, settimo e undicesimo posto. Dal canto suo il corridore della Bahrain Merida, quarto oggi, aveva ottenuto un quinto e un settimo posto. Insomma ...

Tour de France 2019 - risultato quinta tappa : Peter Sagan torna a dominare in volata. Terzo Matteo Trentin : Una quinta frazione molto particolare e spettacolare quella odierna di 175,5 chilometri da Saint-Dié-des-Vosges a Colmar, con quattro GPM da affrontare, per il Tour de France 2019. I velocisti puri non hanno retto il ritmo alto del plotone: è stato sprint, ma molto ristretto. tappa perfetta per Peter Sagan e lo slovacco, pluri campione del mondo, non poteva perdere l’occasione: un vero e proprio dominio per l’uomo della ...

Tour de France 2019 - Matteo Trentin : “Ci aspettavamo un attacco di Alaphilippe - ma non in questa maniera” : Sesto al traguardo di Épernay e migliore degli italiani in questa terza tappa del Tour de France 2019, Matteo Trentin sapeva di essere tra i favoriti del giorno, ed è riuscito a centrare un’ottima top ten che fa ben sperare per il prosieguo della corsa. Ovviamente nulla ha potuto davanti allo strapotere di Julian Alaphilippe. Partito come l’uomo da battere, nessuno però si sarebbe mai aspettato un attacco così micidiale a ben 15 km ...

Tour de France 2019 - Matteo Trentin : “Ci aspettavamo un attacco di Alaphilippe - ma non in questa maniera. Attendo la tappa di Colmar” : Sesto al traguardo di Épernay e migliore degli italiani in questa terza tappa del Tour de France 2019, Matteo Trentin sapeva di essere tra i favoriti del giorno, ed è riuscito a centrare un’ottima top ten che fa ben sperare per il proseguo della corsa. Ovviamente nulla ha potuto davanti allo strapotere di Julian Alaphilippe. Partito come l’uomo da battere, nessuno però si sarebbe mai aspettato un attacco così micidiale a ben 15 km ...

Tour de France 2019 - Matteo Trentin punta al successo di tappa. Non mancheranno le occasioni : Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) è un guerriero che non smette mai di lottare. Lo dimostrerà anche al prossimo Tour de France dove si presenterà con un unica idea in testa: conquistare una tappa. Un’impresa che in carriera gli è già riuscita ben due volte, nel 2013 a Lione e nel 2014 a Nancy, segno evidente che sa cosa vuol dire vincere ed entrare nella storia ciclismo. Lo farà con la maglia di campione europeo: un monito a tutti gli ...