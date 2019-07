Matteo Salvini | la risposta alla mozione di sfiducia del Pd | schiaffo a MAria Elena

Matteo Salvini insultato in aula dal senatore Pd Dario Parrini : "Ministro della fuga e del tradimento" : Sceneggiate democratiche in aula al Senato, durante l'informativa di Giuseppe Conte sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega. Il premier è stato infatti più volte interrotto dalla urla che si alzavano dai banchi del Pd. E tra i compagni, si è distinto Dario Parrini, protagonista di una roboa

Migranti - Matteo Salvini contro Macron : 'Marsiglia - la Corsica - ora apri i tuoi porti' : Non si placa il botta e risposta tra Matteo Salvini ed il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Tutto ha avuto inizio due giorni fa al termine di un incontro informale tra 14 ministri degli interni europei voluto fortemente dall'Eliseo e disertato polemicamente dal titolare del Viminale. Al termine del meeting Emmanuel Macron ha attaccato Matteo Salvini per la sua assenza dichiarando l'intenzione di proporre in sede Europea la ...

Fondi russi - Giuseppe Conte e la strana difesa di Matteo Salvini : la frase sulla crisi di governo : In aula al Senato a Giuseppe Conte, a riferire sui presenti finanziamenti russi alla Lega. Un discorso pesante, quello del premier, che difende sì Matteo Salvini e il Carroccio ma che coglie l'occasione anche per parlare della crisi di governo. In un clima teso per le proteste che si levavano dai ba

Matteo Salvini verso l'archiviazione per l'inchiesta sulla ong Alan Kurdi : "Una bella notizia" : Vince ancora Matteo Salvini. La notizia la dà il diretto interessato: "La procura della Repubblica di Roma mi dà una buona notizia. È stata presentata la richiesta di archiviazione per me per l'evento Sar del 3 aprile 2019". Il ministro dell'Interno si rverisce alla vicenda dell'Alan Kurdi, la nave

Matteo Salvini contro Emmanuel Macron : "Né tuoi schiavi né colonia - apri il porto di Marsiglia" : Continua il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Emmanuel Macron sul fronte dei migranti. Come risaputo l'Italia non ha accettato quanto deciso al vertice di Helsinki, dove Parigi e Berlino hanno mantenuto il principio del "porto più vicino" di sbarco per gli immigrati. La posizione dell'asse europ

Matteo Salvini e Francesca Verdini baci e coccole a Milano Marittima : Scoppia sulla spiaggia di Milano Marittima la passione tra Matteo Salvini, e la compagna Francesca Verdini. I due, che nelle precedenti uscite pubbliche si erano limitati a coccole ed effusioni, sul bagnasciuga si lasciano andare alle acrobazie. Il settimanale “Diva e Donna” li ha fotografati durante una luna di miele davvero bollente. Salvini si avvinghia alla Verdini e regala siparietti a due davvero piccanti. baci appassionati in acqua, ...

Matteo Salvini spodesta Danilo Toninelli : "Ridurrò i pedaggi sulle autostrade" : "Ci sarà una riduzione pedaggi su diverse tratte". Matteo Salvini in una diretta Facebook "spodesta" il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e annuncia un taglio dei pedaggi in autostrada "come la Asti-Cuneo e la Catania-Ragusa". Insomma, continua il ministro dell'Interno, "da Nord a Sud s

Franco Bechis : sfuma l'accordo Matteo Salvini-Nicola Zingaretti - le conseguenze sul governo : Con il sì di Giuseppe Conte alla Tav Matteo Salvini non ha più un "pretesto serio per mandare all'aria la sua maggioranza e puntare a elezioni anticipate". Franco Bechis nel suo editoriale su Il Tempo rivela che "in un corridoio laterale di Montecitorio un leghista assai poco politico come Gianni To

Matteo Salvini - il sondaggio Swg : "La fiducia nella Lega cresce sempre più - stimata al 37 - 8%". Calo del Pd : "La fiducia nella Lega al governo, continua a crescere". Parola di Rado Fonda, sondaggista, nonché direttore ricerche Swg. L'ultimo sondaggio dell'istituto triestino al 22 luglio scorso dice che tre italiani su dieci sono pronti a scendere in piazza per cambiare le cose. La Lega è stimata al 37,8%,

I No Tav minacciano Giuseppe Conte e Matteo Salvini : "Daremo battaglia - ci saranno problemi d'ordine pubblico" : Dichiarano guerra a Giuseppe Conte i No Tav dopo il sì del premier alla realizzazione dell'Alta velocità Torino-Lione. "Lo abbiamo sempre detto che non abbiamo governi amici e quello che è successo ieri è un'ulteriore dimostrazione", dice Lele Rizzo, uno dei leader del Movimento No Tav: "Le parole d

Matteo Salvini e Francesca Verdini al mare : acrobazie bollenti sotto l’ombrellone : La prima estate insieme di Matteo Salvini, 46 anni, e Francesca Verdini, venti in meno, sembrano essere già oltre. La coppia di trova a Forte dei Marmi insieme a tutta la famiglia di lui. Il leader della Lega è papà di due: Federico, 15, nato dal primo matrimonio, e Mirta, 6, avuta dalla precedente relazione con Giulia Martinelli. Francesca, zaino sulle spalle e shorts di jeans, passeggia tra il fidanzato e i figli. ”I miei figli vengono ...

Matteo Salvini al mare con Francesca Verdini (FOTO) : È tempo di vacanze estive anche per Matteo Salvini. Il vicepremier e ministro dell'Interno, infatti, è stato immortalato dai paparazzi del settimanale Diva e donna in compagnia della fidanzata Francesca Verdini a Milano Marittima. Il leader leghista in questa occasione, indossando un costume boxer, ha sfoggiato un fisico non impeccabile, soprattutto nel confronto con quello della compagna, apparsa, invece, in grande forma. prosegui la ...

Matteo Salvini - acrobazie hot in spiaggia con Francesca : Scoppia sulla spiaggia di Milano Marittima la passione tra il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e la compagna Francesca Verdini. I due, che nelle precedenti uscite pubbliche si erano limitati a coccole ed effusioni, sul bagnasciuga si lasciano andare alle acrobazie hot. Il settimanale Diva e Donna li ha fotografati durante una “luna di miele” davvero bollente. E così mentre la ex, Elisa Isoardi, racconta la sua ...

Pierferdinando Casini : "Matteo Salvini gioca come il gatto col topo. Ma occhio - sta finendo in trappola" : "Matteo Salvini sta giocando come il gatto con il topo, non ha nessuna convenienza ad andare a elezioni. Adesso è il padrone del governo, dovesse entrare a Palazzo Chigi sarebbe intrappolato e assediato. Perché questo è lo schema". Pierferdinando Casini, ospite di Agorà Estate, su Raitre, analizza l