Mário Rui | “Al Napoli sto bene Le critiche? le accetto solo per il campo La concorrenza

Ancelotti a Tv Luna : «Mario Rui non è sul mercato - gli acquisti importanti potrebbero essere due» : Alle 22.30 Tv Luna mandare in onda un’intervista all’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti. Caro Alvino ha anticipato due temi su Twitter. “Mario Rui è fuori dal mercato” anticipazione della lunga intervista in esclusiva di Ancelotti a Tv Luna. Ore 22:30 in diretta da Dimaro. “Gli acquisti importanti potrebbero essere due” — Carlo Alvino (@Carloalvino) July 19, 2019 Queste invece le altre considerazioni di Ancelotti sulla partita ...

Lo strano caso di Mário Rui - da esubero a idolo di Carciato : Bistrattato e deriso sportivamente, forse oltremodo rispetto alla sue prestazioni in campo, Mário Rui – per dinamiche di mercato – sembrava non dovesse nemmeno arrivare a Dimaro Folgarida. Invece sabato l’ex terzino della Roma si è presentato regolarmente in Trentino ed ha iniziato a macinare chilometri sulla fascia sinistra fin dal primo allenamento; mostrando subito impegno e abnegazione nonostante le voci che lo davano ...

CorSport : Mario Rui potrebbe restare al Napoli : Niente di fatto, ancora, per Mario Rui. Le voci che lo volevano vicino al Torino si sono affievolite e comunque non si sono create chiare situazioni che determinano svolte nel mercato del portoghese. Lo scriveva il Mattino qualche giorno fa, oggi lo ribadisce il Corriere dello Sport. Mario Rui potrebbe restare in squadra. Ancelotti potrebbe utilizzarlo come secondo terzino sinistro in alternativa a Ghoulam. Sempre che non si determinino ...

Mattino : Mario Rui resta al Napoli. Sarà il vice-Ghoulam : Mario Rui resta, lo scrive oggi il Mattino. Il portoghese, appena arrivato a Dimaro, ieri pomeriggio si è allenato con i compagni. Il suo obiettivo è provare a convincere Ancelotti per essere confermato per la prossima stagione. Il terzino portoghese per ora resta in gruppo, è lui il laterale sinistro insieme a Ghoulam: la situazione potrebbe eventualmente cambiare più avanti se si prospettasse qualche soluzione di mercato ben chiara che al ...

Napoli - De Laurentiis si occupa del mercato in uscita : Verdi - Rog - Mario Rui verso l'addio : Stiamo entrando ormai in una fase caldissima del calciomercato estivo, e tutti i club italiani sono al lavoro per cercare di rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Tra questi c'è il Napoli di Carlo Ancelotti che a poco a poco sta prendendo forma, e le intenzioni del presidente Aurelio De Laurentiis sembrano essere proprio quelle di fornire al suo tecnico una formazione altamente competitiva che possa contendere ...

CorSport : Il Napoli continua a trattare col Torino per Verdi e Mario Rui : Sono giorni roventi per Giuntoli, scrive il Corriere dello Sport, tra tutte le trattative in entrata e il mercato delle cessioni, che richiede “arte, pazienza e sacrificio”. “Il Napoli è capiente, sa di avere spazi da occupare, ma è pure contemporaneamente abbondante, e quindi dovrà vendere per costruirsi il tesoretto, per ridurre il monte ingaggi, per accontentare chi ha voglia di una nuova vita e di più fresche emozioni”. Come Verdi e Mario ...

Addio Hysaj e Mario Rui - CorSport - individuati i 3 possibili sostituti : i profili : Addio Hysaj e Mario Rui, ‘Il Corrriere dello Sport’ scrive i 3 possibili sostituti Addio Hysaj e Mario Rui, i terzini del Napoli con la valigia pronta dopo, rispettivamente, 3 e 4 stagioni in maglia azzurra. Per il portoghese, che ha un prezzo più accessibile, il maggior pretendente è il Torino. Mentre per l’ albanese finora solo rumors. Per sostituirli, continua il casting del Napoli, con soprattutto tre profili sul taccuino ...

Napoli - serve un tesoretto per il mercato : possono partire anche Hysaj e Mario Rui : La sessione estiva di calciomercato è oramai entrata nel vivo e tutti i club del campionato italiano sono impegnati per cercare di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha messo a segno i suoi primi colpi, in primis quello di Manolas dalla Roma, e pare intenzionata a continuare a regalare pezzi pregiati a mister Carlo Ancelotti. Per farlo, però, si dovrà passare inevitabilmente da alcune ...

Torino - trattativa in corso non solo Verdi e Mario Rui : c’è anche un altro azzurro : Il Torino ha interessare anche per Orestis Karnezis La Gazzetta dello Sport riporta che il Torino segue già da un po’ Simone Verdi e che Mario Rui, esterno portoghese cercato anche dal Milan. I granata sono interessati anche al ed portiere Orestis Karnezis. L’ex estremo difensore dell’Udinese, avrebbe già dato l’ok per ricoprire il ruolo di vice Sirigu. Leggi anche UFFICIALE – Arbitri, addio Banti e Mazzoleni: i ...

Tuttosport : summit tra De Laurentiis e Cairo per diminuire le distanze su Verdi e Mario Rui : Il Torino ha diversi obbiettivi tra i calciatori del Napoli ma le distanze tra le richieste di De Laurentiis e le disponibilità di Cairo non permettono di chiudere gli affari. Mario Rui, Verdi e Karnesiz nella lista dei granata perché Mazzari li apprezza. L’edizione odierna di Tuttosport, conferma che per Verdi il patron granata risulta disposto a corrispondere una serie di bonus, da aggiungere ai 18 milioni di euro già previsti. In tal ...

Sky : Il Napoli pensa a Tierney e Castagne solo se parte Mario Rui : Gianluca Di Marzio a Sky conferma la pista annunciata ieri dal come scritto dal Daily Mail, per Kieran Tierney, terzino sinistro del Celtic Glasgow. Ma il Napoli virerebbe sullo scozzese solo in caso di partenza di Mario Rui “Per il ruolo di terzino sinistro, in caso di addio di Mario Rui, il Napoli continua a monitorare sia Tierney e Castagne dell’Atalanta”. L'articolo Sky: Il Napoli pensa a Tierney e Castagne solo se parte Mario Rui ...

CorSport : De Laurentiis e Cairo trattano per Verdi e Mario Rui : Il futuro di Verdi potrebbe incastrarsi con quello di Mario Rui. Il Corriere dello Sport scrive che entrambi sono graditi al Torino di Walter Mazzarri. Ieri, all’assemblea della Lega Serie A, erano presenti sia De Laurentiis che Cairo. Secondo il quotidiano i due presidenti avrebbero cercato di trovare un’intesa per trattare. Il Napoli intende cedere Verdi solo a titolo definitivo e certo non vuole svenderlo. L'articolo CorSport: De Laurentiis e ...

CorSport : il Napoli pensa a Kieran Tierney per sostituire Mario Rui : Uno dei calciatori che il Napoli tiene d’occhio per rimpiazzare Mario Rui è, come scritto dal Daily Mail, Kieran Tierney , terzino sinistro del Celtic Glasgow. Il Corriere dello Sport racconta che già in inverno Ancelotti ne parlò con la società: gli piace moltissimo. Rientra anche alla perfezione nei parametri del Napoli: giovane e con ampi margini di crescita ma già con esperienza in Champiosn League. Tierney ha 22 anni, ancora da compiere, ...

CorSport : interesse dello Schalke 04 e dello Zenit per Hysaj e Mario Rui : Hysaj e Mario Rui hanno la valigia già pronta da tempo ma il loro futuro ancora non è stato deciso. L’Atletico Madrid si è fatto avanti più volte per l’albanese ma ha speso 126 milioni per Joao Felix e quindi ha proposto percorsi alternativi che non hanno ingolosito il Napoli, scrive il Corriere dello Sport. Come un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il procuratore Mario Giuffredi non è disposto ad aspettare ad oltranza. Ci sono altre ...