Maradona operato a Buenos Aires | le ultime sulle condizioni dell’ex Pibe de Oro

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) I tifosi sono preoccupati per ledi Diego Armandoma nelleore sono arrivate buone notizie sull’exde Oro. L’argentino si è sottoposto ad un’operazione al ginocchio destro a. “L’intervento è terminato, tutto è andato bene”, ha scritto Matias Morla, avvocato delde Oro, sul suo account Twitter. “A nome di Diego, ringrazio la clinica Olivos e tutti i professionisti che lo hanno trattato al meglio. Ora si concentrerà sulla riabilitazione”, ha aggiunto. Ilaveva lasciato il suo incarico di allenatore del club messicano di seconda divisione, Sinaloa Dorados, a giugno, per motivi di salute. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo...