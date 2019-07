Manifest quarta puntata | trama e anticipazioni 24 luglio 2019 su Canale 5

Fonte : cubemagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2019). La serie tv della NBC va in onda in chiaro su5 da mercoledì 24. Ecco di seguito il cast completo e lesul quarto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA24su1X10 Venti trasversali. Tutti i passeggeri, portati in un luogo segreto sulla spiaggia, sono in stato catatonico. Quando Michaela riceve una nuova chiamata, uno di loro si risveglia non ricordando nulla della propria vita, nemmeno di essere sposato. Michaela e Jared rintracciano la moglie e vengono a sapere che l’uomo era un violento e che lei era fuggita per salvarsi. Ben viene contattato da un giornalista che gli parla di un elicottero che avrebbe trasportato un personaggio chiamato “il Maggiore”, forse a capo di tutto il complotto. La missione ...

SerieTvserie : Manifest, anticipazioni quarta puntata - zazoomblog : Manifest Quarta Puntata: Passione tra Jared e Michaela! - #Manifest #Quarta #Puntata: #Passione -