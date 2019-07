Fonte : blogo

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Giancarlotornerà a doppiare i. La rivelazione, involontaria, avviene a Non, con la regia che svela i dettagli di una conversazione su WhatsApp tra il conduttore e un personaggio apparentemente misterioso.Lo smartphone però – come impone il format – finisce nelle mani di Paola Perego che riesce a leggere in tempo reale un messaggio in arrivo: "Monica della Ward chiede se ti può mettere al turno con Lopez al doppiaggio. Rispondo di sì?”. Non solo, in allegato compare anche una misteriosa sagoma gialla, che non lascia spazio a troppe interpretazioni sull'identità del cartone.dinei. L') lo dà Nonpubblicato su TVBlog.it 24 luglio 2019 12:40.

tvblogit : Magalli di nuovo doppiatore nei Simpson. L'indizio (involontario) lo dà Non disturbare - SerieTvserie : Magalli di nuovo doppiatore nei Simpson. L'indizio (involontario) lo dà Non disturbare -