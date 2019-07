M5s | quer pasticciaccio brutto de Palazzo Madama

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) La telefonata dall’alto arriva poco prima che Giuseppe Conte parli in aula: “Lasciate i banchi vuoti”. È da Luigi Di Maio che arriva una decisione last minute che piomba sulla chat interna dei senatori 5 stelle ignari di tutto fino all’ultimo minuto. Di Lì a poco, nell’emiciclo del Senato si verifica una scena surreale. C’è il premier designato dai 5 stelle che accende il microfono per spiegare la posizione del governo sul Russiagate, su Matteo Salvini e Gianluca Savoini, sulla collocazione internazionale del governo. Con il principale interessato assente, e con i banchi del partito che lo dovrebbe sostenere vuoti per metà. Mentre i deputati di quello stesso partito, un piano sopra, facevano la fila come bravi scolari, accorsi per andare a sentire il loro presidente. Paradossale.C’è Nicola Morra, presidente ...

B_MCristina : RT @Apndp: No vabbe', ma qui siamo oltre. Davvero. #MandatoZero? No: #MandatoSoloLui.Dove? Al paese di Alberto #Sordi: 'Te c'hanno mai mann… - DavideCoc : RT @Apndp: No vabbe', ma qui siamo oltre. Davvero. #MandatoZero? No: #MandatoSoloLui.Dove? Al paese di Alberto #Sordi: 'Te c'hanno mai mann… - paolocol1 : RT @Apndp: No vabbe', ma qui siamo oltre. Davvero. #MandatoZero? No: #MandatoSoloLui.Dove? Al paese di Alberto #Sordi: 'Te c'hanno mai mann… -