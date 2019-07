Lutto per Elena Santarelli “Si è tolto la vita per la malattia”

Lutto per Elena Santarelli - suo zio si è tolto la vita : “Può sembrare vigliaccheria - ma non è così” : Grave Lutto per Elena Santarelli. Lo zio si è tolto la vita gettandosi dall'ottavo piano di un palazzo di Latina. La showgirl lo ha voluto salutare pubblicando il testo della lettera scritta dall'uomo prima di compiere il gesto.Continua a leggere

Grave Lutto per Ada Alberti - la famosa astrologa di Canale 5 - : Roberta Damiata Si è spenta dopo una lunga malattia la mamma di Ada Alberti, l'astrologa di Canale 5 Se n’è andata serenamente la mamma di Ada Alberti, la nota astrologa di Canale 5, anche opinionista di Barbara d’Urso, lasciando in tutti un vuoto incolmabile. A dare la triste notizie proprio l'astrologa con un commovente messaggio sui suoi social. “Ora sei libera, guarita finalmente. Salutami Dio”, ha scritto la Alberti, mentre ...

I giornali della Trattativa in Lutto per l'assoluzione di Mannino : Se non è un lutto poco ci manca. Un silenzio imbarazzato (e imbarazzante) ha avvolto, infatti, sui principali quotidiani di oggi la notizia dell’assoluzione anche in appello dell’ex ministro Calogero Mannino nel processo stralcio sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia. Dopo aver alimentato per a

Grave Lutto per Lorenzo di U&D - il Cobra commuove tutti : 'Guardami da lì su nonna' : In queste ore, il popolo del web si sta stringendo attorno all'ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e alla sua famiglia a causa di un Grave lutto. Nel corso della giornata di ieri, infatti, il Cobra ha pubblicato un post davvero struggente dedicato alla sua povera nonna. La signora Anna si è spenta ieri e, molto probabilmente, era già malata. L'ex tronista non ha voluto dare, ovviamente, troppe spiegazioni al riguardo. Il ragazzo si è ...

“Ora sei in cielo”. Grave Lutto per il noto volto di Canale 5 : morta la madre dell’astrologa Ada Alberti : Grave lutto per il noto volto di Canale 5. Ada Alberti, la famosa astrologa della tv amatissima dal pubblico di Canale grazie alla sua presenza a Mattino 5, ha perso la madre. È stata proprio Ada Alberti a comunicarlo tramite i social. “Te ne sei andata dopo anni di dolore, ora sei in cielo e sei guarita mamma. Ti amerò per sempre – ha scritto Ada Alberti su Facebook postando una foto che ritrae la sua mano mentre stringe quella della ...

