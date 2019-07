Longevità | prevenzione e cura del diabete | ecco la dieta e gli alimenti che garantiscono

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) “Grazie allamediterranea con i suoi piatti diversificati e legati alla tradizione locale l’Italia è il Paese che ha il record diin Europa con 14.456 ultracentenari insieme alla Francia“: è quanto afferma la Coldiretti sulla base del rapporto Istat 2019 sui “Centenari d’Italia”. “Pane, pasta, frutta, verdura, carne, extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari hanno consentito agli italiani – sottolinea la Coldiretti – di conquistare il primato europeo. Si tratta di un modello alimentare apprezzato in tutto il mondo come dimostra il record delle esportazioni agroalimentari Made in Italy che hanno raggiunto 41,8 miliardi nel 2018 secondo le analisi Coldiretti. Un elisir di lunga vita che – afferma la Coldiretti – è stato riconosciuto anche con l’iscrizione dellamediterranea nella lista del patrimonio ...

campiglioapt : Come conquistare la longevità? Te lo diciamo il 3 agosto alla Longevity Run, non solo una corsa ma una giornata di… -