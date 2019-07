LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2019 in DIRETTA | oro al britannico Gary Hunt

Fonte : oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 6.24: E’ stata una gara bellissima. Medaglia d’oro per il, argento per l’americano Lo Bue e bronzo per il messicano Paredes. Alessandro De Rose è un ottimo quinto. Davvero una bellissima gara per l’azzurro. 6.22:CAMPIONE DEL MONDO! Steve Lo Bue ottiene 119.85 punti e chiude con 433.65, finendo alla spalle del. 6.19: Triplo indietro con tre avvitamenti per Jonathan Paredes da 128.80 punti. Il messicano è secondo (430.15) ed è sicuramente a medaglia. Ora tocca a Steve Lo Bue, con il quadruplo indietro con due avvitamenti (5.1). 6.17: STREPITOSO! Un incredibile triplo indietro con quattro avvitamenti da 156 punti. Cinque dieci ed un 9.5 per il. Sono 442.20 punti per, che ora sogna l’oro. ...

