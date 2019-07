LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | Detti e Paltrinieri negli 800 sl | Federica

Fonte : oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.21: Lo svizzero Liess in 49″42 si impone nella seconda batteria e potrebbe restare in vetta alla classifica per un po’ 3.18: Joachim di Saint Vincent and Grenadine vince la prima batteria in 54″14. Spicca l’101″04 dell’haitiano Ruuska 3.17: Iniziano le batterie dei 100 stile liber: ben 12 3.16: Queste le semifinaliste dei 50 dorso donne: Fu, Medeiros, Toussaint, Davies, Jensen, Smoliga, Kubova, Fesikova, Jallow, Tchorz, Baker, De Waard, Chen, McKeown, Pilhatsch, Vaskina 3.14: Peccato! Silvia Scalia esce dalla semifinale. Ancora una volta 17ma per un centesimo. Delusione forte questa perchè l’azzurra arrivava dalla vittoria alle Universiadi e valeva molto meno come riscontro cronometrico 3.12: Vince Davies in 27″92, quinto posto per Silvia Scalia che chiude con un 28″32 non ...

