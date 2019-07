LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | Detti e Paltrinieri negli 800 sl | Federica

Fonte : oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.36: La Danimarca vince la prima batteria della 4×100 mista mista: 3’49″10 il tempo 4.33: Al via la prima batteria della staffetta 4×100 mista mista 4.31: Semifinale nei 200 stile libero per Flickinger, Kapas, Szilagyi, Chimrova, Drabot, Hentke, Thomas, Stephens, Monteiro, Makino, Throssell, Cusinato, Hasegawa, Lahtinen, Zhu, Belmonte 4.29: Ilaria Cusinato è in semifinale. Vince la britannica Thomas in 2’08″69 davanti alla portoghese Monteiro e alla australiana Throssell 4.25: Flikinger vince la terza batteria in 2’05″96 davanti a Szilagyi e Kapas, le due ungherese. Cusinato è quinta per un soffio, dietro alla giapponese Makino, con il tempo di 2’10″03. E’ nona al momento 4.24: Ai 100 Flikinger, Szilagiy, Makino, Cusinato 4.22: La russa Chimrova si mette al comando della ...

