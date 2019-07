LIVE Juventus-Inter 0-0 | International Champions Cup in DIRETTA | prima sfida tra Sarri e

LIVE Juventus-Inter - International Champions Cup in DIRETTA : prima sfida tra Sarri e Conte! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Inter, secondo match delle due formazioni italiane nel corso della ICC – Internation Champions Cup 2019. Oggi, alle ore 13.30 italiane le due grandi e acerrime rivali scenderanno in campo al Nanjing Olympic Sports Center di Nanchino, in Cina, per una partita che, come sempre, non potrà essere come tutte le altre. Juventus e Inter ...

ICC - derby d’Italia : Juventus-Inter LIVE su Sportitalia : Dove vedere Juventus Inter in Tv e streaming – Secondo appuntamento per Juventus e Inter nell’International Champions Cup 2019. Le due formazioni si affronteranno nel celebre derby d’Italia, dopo i rispettivi esordi nella competizione con Tottenham (sconfitta per 3-2 dei bianconeri) e Manchester United (sconfitta per 1-0 dei nerazzurri). Le squadre, guidate da Maurizio Sarri […] L'articolo ICC, derby d’Italia: Juventus-Inter live su ...

De Ligt conferenza stampa Juventus/ Diretta streaming video e tv - presentazione LIVE : De Ligt conferenza stampa Juventus, Diretta streaming video e tv: la presentazione del difensore olandese, nuovo colpo per la squadra bianconera.

De Ligt Juventus : il giocatore è arrivato all’aeroporto di Caselle -LIVE : De Ligt Juventus: la telenovela relativa al giocatore olandese si è finalmente chiusa, il colpo bianconero dell’Estate è finalmente a Torino. L’ex difensore dell’Ajax Matthijs De Ligt è sbarcato pochi minuti fa all’aeroporto di Caselle con un volo privato: molti giornalisti ed un piccolo numero di tifosi sono presenti a Caselle già dalle ore 18.00 […] More

Juventus - conferenza stampa Ramsey : le parole del gallese LIVE : conferenza stampa Ramsey- La Juventus si prepara a presentare ufficialmente Ramsey alla stampa. L’ex Arsenal è pronto ad abbracciare i suoi nuovi tifosi e svelare il suo nuovo numero di maglia, il quale, salvo clamorosi colpi di scena, sarà il numero 8. Il centrocampista gallese ha voglia di iniziare la sua nuova avventura agli ordini […] L'articolo Juventus, conferenza stampa Ramsey: le parole del gallese LIVE proviene da Serie A ...

Sky Sport fa il punto sul mercato della Juventus. Si tratta a oltranza con l'Ajax per De Ligt mentre Higuain, nonostante i cori di incitamento dei tifosi alla Continassa, resta in uscita. Proseguono le indiscrezioni su un possibile approdo di Cuadrado in Cina. Lo Shanghai Shenhua dopo El Shaarawy è in pressing anche sul colombiano

Perin, in uscita dopo il ritorno di Buffon, ha molte offerte. Una delle più importanti arriva dal Benfica. I lusitani sono disposti a offrire 12 milioni per il portiere. La Juve ne chiede 15 con diritto di recompra. L'Everton insiste per Kean. Dopo la prima offerta rifiutata, i Toffees potrebbero tornare alla carica per il giovane attaccante che piace anche all'Ajax e ad altri club di A

++(LIVE) Buffon Juventus - visite mediche in corso++ : Buffon Juventus- Bagno di folla all’arrivo di Gigi Buffon al J Medical per le visite mediche di rito prima della firma sul contratto e l’ufficialità. Buffon, camicia bianca e pantaloni rossi, si è presentato dinanzi ai suoi “nuovi” tifosi per il primo abbraccio, primi sorrisi e primo autografi da nuovo giocatore bianconero. Buffon svolgerà le […] More

Juventus - conferenza stampa Rabiot : le prime parole del francese LIVE : conferenza stampa Rabiot- Adrien Rabiot si prepara alla presentazione in maglia bianconera dinanzi ai giornalisti presso la sala stampa dell’Allianz Stadium. Dopo le visite mediche e l’ufficialità, i bianconeri si preparano a presentare il nuovo colpo di mercato ai tifosi e alla stampa. Sorride Sarri, il quale potrà contare su un centrocampista duttile tatticamente, adattabile […] L'articolo Juventus, conferenza stampa Rabiot: ...