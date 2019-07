Lega-Russia | Conte al Senato | «Savoini nella delegazione a Mosca | invitato dal Viminale»

Lega-Russia - Conte : "Savoini solo al seguito di Salvini ma dal suo ministero nessuna informazione" | "Politica estera dell'Italia non influenzata ma vigileremo" : "Era presente a Mosca il 15 e 16 luglio 2018 a seguito del ministro Salvini", ha aggiunto il premier

Russia-Lega - Conte : non incrinata fiducia : 17.21 "Il piano del governo è distinto dall' indagine della Procura di Milano. Ora non ci sono elementi per incrinare la fiducia con membri del governo".Così Conte al Senato sul caso Russia-Lega. Sulla Russia "non ci sono elementi che mi facciano dubitare indebito scostamento" di un membro dalla nostra linea. "Tutti i ministri vigilino affinchè negli incontri siano presenti solo persone accreditate ufficialmente"."Savoini non ha mai rivestito ...

Lega-Russia - Conte al Senato : “Savoini era in deLegazione a Mosca su richiesta del Viminale. Da parte di Salvini nessuna informazione” : Gianluca Savoini, l’uomo della presunta trattativa di fondi russi per finanziare le Europee della Lega, era a Mosca lo scorso luglio e poi di nuovo a ottobre, quando ci fu l’incontro all’hotel Metropol, al seguito del Viminale. Mentre partecipò al forum Italia-Russia organizzato alla Farnesina in occasione della visita di Vladimir Putin, partecipando poi alla cena con il presidente russo, su richiesta del consigliere di Matteo ...

L’intervento di Conte sul caso Russia-Lega : Il presidente del Consiglio parlerà alle 16.30 del presunto finanziamento illecito di cui si è molto scritto nelle ultime settimane, Salvini non ci sarà

Lega-Russia - Matteo Renzi : "Troppe polemiche - rinuncio all'intervento in Senato" : Matteo Renzi non interverrà in Senato sul caso Russia-Lega. Lo annuncia lo stesso senatore dem con un post su Facebook.“Oggi il Governo è in aula per parlare di Russia, rubli, 49 milioni di euro - afferma -. Avevo chiesto di poter intervenire contro Salvini a nome del Pd. La cosa ha suscitato polemiche interne dentro il partito da parte dei senatori vicini alla segreteria. E siccome ritengo assurdo che nel giorno in cui ...

Russia-Lega - resa dei conti in Aula. Mistero su chi pagò i voli a Savoini : Oggi Conte in Senato. Gli uffici di Salvini non hanno ancora fornito la documentazione richiesta sui biglietti per Mosca

Russiagate Lega - si ipotizza il coinvolgimento di Konstantin Malofeev e Aleksandr Dugin : Negli ultimi giorni si è parlato spesso di presunti fondi russi destinati alla Lega. Tale scoop è nato a seguito di un articolo della testata statunitense Buzzfeed News, che descriveva un incontro avvenuto tra personalità italiane e russe all'hotel moscovita Metropol. Più specificatamente, uno dei partecipanti dell'incontro era l'ex portavoce di Salvini e fondatore dell'associazione 'Lombardia-Russia' Gianluca Savoini. Inoltre, nelle ultime ore ...

Russia-Lega - Matteo Salvini : "Io domani in Senato? Vediamo" : Matteo Salvini svicola sulla sua presenza domani in Senato dove il premier Giuseppe Conte parlerà sul caso Russia-Lega. “Vediamo - dice il vicepremier a Bibbiano -, sarò a Roma: ho un comitato per l’ordine e la sicurezza sui migranti e non solo, vediamo se gli orari saranno compatibili...”.Intanto nell’aula della Commissione Difesa al Senato è in corso l’assemblea dei senatori Pd in vista ...

Russiagate Lega : pubblicata foto di Dugin con Savoini a Mosca : Da diversi giorni si parla dei presunti fondi russi destinati alla Lega Nord. Tale 'Russiagate tricolore' è nato a seguito della pubblicazione di un articolo della testata statunitense 'Buzzfeed News', che descriveva un incontro tra personalità italiane e russe avvenuto nel prestigioso hotel di Mosca 'Metropol'. Tra i partecipanti dell'incontro, come rivelato dallo stesso Buzzfeed, figurava anche l'ex portavoce di Salvini e fondatore ...

Russiagate Lega - spunta foto tra Savoini e Dugin a Mosca : Da diversi giorni si sta parlando molto del cosiddetto "Russiagate italiano", ossia dei presunti fondi russi alla Lega. L'uomo al centro della vicenda, nata a seguito di un'inchiesta del sito statunitense Buzzfeed, è l'ex portavoce di Salvini e fondatore dell'associazione culturale Lombardia-Russia Gianluca Savoini. Nelle ultime ore, riporta un articolo pubblicato su Repubblica, sta facendo discutere una foto che ritrae lo stesso Savoini insieme ...

Lega-Russia - anche Vannucci non risponderà ai pm. Stessa scelta difensiva di Savoini e Meranda - con cui era all’Hotel Metropol : Francesco Vannucci non risponderà alle domande dei pm. L’ex bancario del Monte dei Paschi di Siena è indagato dalla Procura di Milano per corruzione internazionale nell’ambito dell’inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega. Nei giorni scorsi, con una dichiarazione all’Ansa, aveva fatto sapere di aver partecipato all’incontro del 18 ottobre all’Hotel Metropol a Mosca, riunione al centro dell’indagine ...

Nuovi interrogatori in vista per il caso Lega-Russia. Possibili rogatorie internazionali : Potrebbe essere cruciale la settimana prossima per l’inchiesta dei pm di Milano impegnati a districare la matassa del presunto Russiagate incentrato sulla figura di Gianluca Savoini, leghista e presidente dell’ associazione LombardiaRussia e che vede come attori anche l’avvocato d’affari Gianluca Meranda e l’ex bancario Francesco Vannucci.Erano tutti e tre, con altrettanti russi, il 18 ottobre scorso nel sontuoso ...

Matteo Salvini e Metropol - David Sassoli : "Presto inchiesta su Russia e Lega". Siluro dall'Europarlamento : La prima mossa del presidente dell'Europarlamento David Sassoli? Una bella inchiesta "a orologeria" contro la Russia. Non solo le sanzioni europee contro Mosca, dunque. Il neo-eletto presidente (del Pd), spiega alla Stampa come intenderà accendere un faro sulle "ingerenze russe nella politica europe

Lega-Russia - il Corriere : “Euro-Ib non è una banca - ma un sito con un bilancio da pizzeria” : Non una banca, “ma un sito web dietro al quale c’è una finanziaria privata con due dipendenti con un bilancio da pizzeria”. Così in un articolo del Corriere della Sera viene definita Euro-IB, la finanziaria con sedi a Roma e Francoforte di cui il general counsel è Gianluca Meranda, l’avvocato indagato per corruzione internazionale dopo aver dichiarato di essere presente all’incontro all’hotel Metropol di Mosca, dove ...