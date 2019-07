Lega | Fava | ‘caso Lukoil imbarazzante e offensivo’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – “Che l’ambasciatore russo chieda al governo italiano di vietare manifestazioni sindacali davanti ai cancelli della, una raffineria russa con i suoi stabilimenti in Sicilia, è cosa ridicola. Che qualcuno lo prenda sul serio è. Che poi il ministro dell’Interno scriva al prefetto di Siracusa chiedendogli di proibire ogni assembramento davanti a quegli stabilimenti è cosa grave e offensiva”. Così il presidente della commissione Antimafia dell’Ars Claudiocommenta il casodi Priolo. “La Sicilia – aggiunge – torna ad essere una colonia in cui neppure il diritto di sciopero deve essere riconosciuto se non aggrada a Salvini e ai suoi amici russi. Roba da Medioevo”. L'articolo, ‘casoe offensivo’ ...

fava_claudio : RT @sruotolo1: #facciamorete sento tal #romeo della #lega e penso al grande #battiato con la sua #poverapatria ma noi che c’azzecchiamo con… - youknow_72 : @Luca_Mussati Mi preoccuperei più dei non decisivi elettori della lega che pur portando più voti del movimento non contano una fava -