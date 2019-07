L’ebola terrorizza il Congo e preoccupa anche l’Italia | dopo l’emergenza internazionale

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) L’epidemia di Ebola in corso inè stata dichiarata già da qualche giorno una Emergenzadi Salute Pubblica. E’ quanto deliberato dal Comitato istituito dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), riunitosi il 17 luglio a Ginevra per la quarta volta dall’inizio dell’epidemia lo scorso ottobre. “La dichiarazione – ha precisato il direttore del Comitato Robert Steffen – è una misura che riconosce il possibile aumento del rischio nazionale e regionale, e il bisogno di una azione coordinata e intensificata per gestirlo”. Are gli esperti è l’espansione geografica dell’epidemia, con i casi che ora coprono un’area di 500 chilometri quadrati. “Nessun paese dovrebbe chiudere i propri confini o porre restrizioni ai viaggi o ai commerci – ha precisato Steffen –. Queste misure ...

