Le più belle sulla spiaggia | guarda le ex Miss Italia al mare

Fonte : newscronaca.myblog

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Si scambiano like e complimenti, si mostrano alcome fosseropasserella die veleggiano senza coroncina in testa ma con l’aria di chi è consapevole di essere tra le più. Le ex vincitrici dipostano scatti dalin due pezzi ed è un tripudio di curve e sensualità. Da Giusy Buscemi con la sua “beatitudine marina” a Cristina Chiabotto (a Formentera prima delle nozze) passando per Daniela Ferolla, Rachele Risaliti (a Porto Ercole) o Clarissa Marchese a Baja Sardinia. Francesca Testasecca alsul pattino scrive: “Spettinata e felice” e le risponde un’altra ex reginetta, Claudia Andreatti: “Ciao corpicino stupendo e cuore ancora più bello!”. E tra i like compare quello di un’altraFederica Moro, anche leita e felice. Miriam Leone posta uno scatto mentre sorseggia in bikini un cocktail a Lingua Salina, Francesca ...

