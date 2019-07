Le notizie del giorno ore 19 | 30

Ultime notizie Roma del 24-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno all’indomani della svolta di Giuseppe Conte sulla torino-lione il movimento notav attacca la manfrina è finita Ora tocca a noi annuncia per sabato prossimo un grande corteo di protesta verso Piemonte intanto l’ex sindaco Nilo durbiano No TAV promotore nei mesi scorsi della proposta all’unanimità dal dice che ...

Ultime notizie Roma del 24-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 24 luglio in studio Giuliano Ferrigno in là del MoVimento 5 Stelle alla tav contro il buon senso secondo Matteo Salvini del mercato sulle grandi opere aggiunge sempre rivolto al Movimento 5 Stelle rilancia ora abbassa con i no ai termovalorizzatori poi annuncia di aver ricevuto dalla Procura di Roma l’archiviazione sul caso sia i risparmi uno dei tanti processi resta il no ...

Le notizie del giorno (ore 17 - 30) : CONTE "IL CASO LEGA-RUSSIA NON RIGUARDA IL GOVERNO, NON HO AVUTO INFORMAZIONI DA SALVINI", BANCHI M5S VUOTI Il premier in Aula al Senato: non incrinata la mia fiducia nei membri dell'esecutivo, ma gli interessi di partito non prevalgano su quelli dell'Italia. Assente il leader leghista, che invece presiede il Comitato nazionale per la sicurezza: "Se il premier si diverte a seguire fantasie...". Protesta dei 5 stelle per il sì alla Tav, i ...

Le notizie del giorno (ore 17 - 30) : CONTE AL SENATO SUL CASO LEGA-RUSSIA, SALVINI "SE SI DIVERTE A SEGUIRE FANTASIE..." Alle 16 informativa del premier sui presunti finanziamenti di Mosca al 'Carroccio'. Ma il leader leghista non sarà in Aula, alla stessa ora presiede il Comitato nazionale per la sicurezza: io lavoro mentre cercano rubli che non ci sono. Nel pomeriggio alla Camera la fiducia sul dl Sicurezza bis. IL SÌ ALLA TAV 'DRAMMA' PER M5S, SALVINI "NESSUNO SCAMBIO CON ...

Ultime notizie Roma del 24-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale abbonamento con all’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno modellata in apertura perché all’indomani della svolta di con te tu la torino-lione il movimento No TAV attacca la manfrina è finita Ora tocca a noi che Nunzia per sabato prossimo un grande corteo di protesta verso Chiomonte intanto l’ex sindaco Nilo durbiano No TAV promotore nei mesi scorsi della proposta ...

Ultime notizie Roma del 24-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno il no del MoVimento 5 Stelle alla tata e contro il buon senso secondo Matteo Salvini la lega lo dice da sempre che costi di più sospendere anche finirla è evidente che rimane contro non è contro Salvini contro il buon senso dice lasciando Palazzo Chigi dopo la riunione Dunque Niente scambi del mercato sulle grandi opere la tablet fondamentale come la ...

Le notizie del giorno (ore 15 - 30) : CONTE AL SENATO SUL CASO LEGA-RUSSIA, SALVINI "SE SI DIVERTE A SEGUIRE FANTASIE..." Alle 16 informativa del premier sui presunti finanziamenti di Mosca al 'Carroccio'. Ma il leader leghista non sarà in Aula, alla stessa ora presiede il Comitato nazionale per la sicurezza: io lavoro mentre cercano rubli che non ci sono. Nel pomeriggio alla Camera la fiducia sul dl Sicurezza bis. IL SÌ ALLA TAV 'DRAMMA' PER M5S, SALVINI "NESSUNO SCAMBIO CON ...

Ultime notizie Roma del 24-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione di Roberta Frascarelli momenti di panico nel pomeriggio di ieri al porto turistico di Santa Maria di Leuca Marina di Castrignano del Capo in provincia di Lecce dove Un maxi yacht di 40 metri è andato a schiantarsi contro la banchina distruggendo una barca a vela ormeggiata al terzo braccio in attesa di essere demolita non si registrano feriti su quella barca a vela erano arrivati ...

Ultime notizie Roma del 24-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Roberta Frascarelli poche ore dopo essere stato confermato Dal Senato marche per 55 anni ha giurato la Casa Bianca Come Capo del pentagono non c’è nessun più qualificato di lui per guidare il dipartimento della Difesa sono fiducioso che sarà uno straordinario segretario della Difesa non ho assolutamente dubbi ha detto già un’altra rampa la principale sfida del nuovo ...

Le notizie del giorno (ore 13 - 30) : MINACCE NO-TAV "CONTE NON CONOSCE LA NOSTRA DETERMINAZIONE", SALVINI "SONO CONTRO IL BUONSENSO" Il movimento che si oppone alla Torino-Lione sul piede di guerra dopo la 'svolta' annunciata dal premier. Messaggio al governo sui siti web: sacrificati ancora una volta sull'altare degli interessi politici di pochi e il futuro di molti. Appendino: i 5 Stelle non hanno il 51%, decida il Parlamento. Il vicepremier allontana l'idea di eventuali 'scambi' ...

Ultime notizie Roma del 24-07-2019 ore 13 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Bentrovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli un accordo segreto da sei milioni di dollari per chiudere mantenere segreta la controversia sulla morte di Armstrong il primo astronauta a mettere piede sulla luna deceduto nel 2012 82 anni dopo un operazione al cuore lo rileva il New York Times e pochi giorni dopo il cinquantesimo anniversario dello storico allunaggio secondo piano i due figli del cosmonauta ...

Scuola - Bonus 500 euro docenti ultime notizie : ecco la nuova proposta contro frodi e uso distorto della Card : Si continua a discutere in merito all’utilizzo del cosiddetto Bonus da 500 euro per l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti. A questo proposito la senatrice del Movimento 5 Stelle, Tiziana Drago, ha presentato un’interrogazione rivolta al Ministero dell’Istruzione e a quello delle Finanze, in merito alle criticità rilevate sull’uso della Carta del Docente. L’esponente grillina, nella stessa ...

Ultime notizie Roma del 24-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale drogati dalla redazione è in studio Roberta Frascarelli estratto appena firmato la rana il rinnovo del contratto dei medici e dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale dopo un’attesa di 10 anni il contratto da circa 130000 professionisti della sanità l’ipotesi di rinnovo relativa al triennio 2016-2018 a per me segretario FP CGIL medici Andrea Filippi prevede un aumento medio pro capite di €200 al mese ...

Le notizie del giorno (ore 11 - 30) : MERCOLEDÌ DI FUOCO PER IL GOVERNO: CONTE PARLA SU LEGA-RUSSIA, TAV E AUTONOMIA, FIDUCIA SUL DL SICUREZZA Al Senato, alle 16, informativa del presidente del Consiglio sull'inchiesta sui presunti finanziamenti di Mosca al partito di Salvini che alla stessa ora convoca il Comitato nazionale per la sicurezza al Viminale. Prima, alle 15, il Question time del premier su Tav, Autonomia e Iva. Nel pomeriggio alla Camera il voto di fiducia sul decreto ...