Le 10 cose da ricordare di Napoli-Cremonese

(Di mercoledì 24 luglio 2019) È stato un pomeriggio di grande ingenuità. Ci siamo fatti distrarre dal calcio giocato, anziché restare concentrati sul mercato e sulle trattative. Per fortuna ci aspettano un po’ di giorni senza questo fastidio delle partite. Li trascorreremo provando a dimenticare le 10dadi questa amichevole. Uno. Il capitano dellaè un brasiliano. Si chiama Claiton. Come il cattivo nel film della Disney su Tarzan. Il fatto che un brasiliano sia il capitano dellami spiazza. Laè nei miei ricordi la squadra che esordì in Serie A nello stesso giorno in cui lo faceva Maradona, il 16 settembre del 1984. Loro a Marassi con la Samp e Diego al Bentegodi contro il Verona. Due sconfitte. Allaavevamo provato a vendere Dirceu, brasiliano, che con l’arrivo di Maradona e di Bertoni era quel che oggi si dice un esubero. All’epoca lo era a tutti gli effetti ...

