L' affondo di Di Maio a Salvini | Ministro non adeguato al ruolo che ricopre

Fonte : agi

(Di mercoledì 24 luglio 2019) "Mi sembra che il caso Russia sia solo all'inizio e che altri fatti emergeranno e forse renderanno ancora più opaca la relazione di unevidentemente nonalche". Cosi' il vicepremier Luigi Diin un'intervista a Il Foglio commentando il caso Lega-Mosca. Mozione di sfiducia? Certo nella maggioranza ci sono anche "i numeri per respingerla", ma gli italiani quanto meno capirebbero. "Il M5s dovrebbe motivare perché per la seconda volta, dopo averlo salvato dal processo, assolvedalle sue responsabilità rispetto all'eventualita' di finanziamenti dalla Russia" afferma il leader pentastellato. "È nostro compito - aggiunge - dimostrare all'esterno quante profonde differenze ci sono nel governo". Sull'ipotesi di un accordo tra Pd e M5s di Franceschini, Dispiega: "Mi pare una cosa contro natura. Peraltro non si capisce quali sarebbero i reali ...

Segnale_Orario : @radiofab Il punto è che basta anche la prima parte del suo tweet per esprimere il concetto, la seconda vorrebbe es… - GabrieleBecatt2 : Salvini: oltre questo governo solo il voto. Di Maio riunisce i suoi: colpiti alle spalle - bmoon63 : @Ettore_Rosato A Di Maio non manca certamente la coerenza dell’ebete, prima affondo in borsa il titolo è consento a… -