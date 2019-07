Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Era stata eletta per unire un Partito conservatore spaccato e per traghettare il Regno Unito alla Brexi, matreTheresa May ha lasciato definitivamente Downing Street e la guida dei Tory con un bilancio ampiamente in rosso. La 62enne ex ministro dell'Interno, seconda donna a guidare ilbritcoMargaret Thatcher, non e' mai riuscita a creare un 'feeling' con il Paese a parte rari momenti come lo sgraziato balletto sulle note di "Dancing Queen" alla convention dei Tory. Alla fine ha pagato per le tre bocciature della Camera dei Comuni al suo piano per la, al quale non ha saputo affiancare un'altra via d'uscita dall'Ue che scongiurasse il divorzio caotico del 'No deal'.Nel discorso di congedo ha rivendicato i risultati ottenuti sul fronte dell'occupazione e nella ltta alle nuove schiavitu' e alle violenze domestiche, e si e' augurata di diventare un ...

MasterblogBo : #websuggestion #ilfogliettone L’addio di May dopo 21 anni sui banchi del governo, da “nuova Thatcher” a crisi Brexit - ilfogliettone : L'addio di May dopo 21 anni sui banchi del governo, da 'nuova Thatcher' a crisi Brexit - - contribuenti : Gb: Hammond si dimette, standing ovation per l'addio di May -