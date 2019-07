La tartaruga marina non ce l’ha fatta | l’esemplare di Caretta Caretta soccorso da un

Animali - Capo Colonna (KR) : provvidenziale intervento del WWF per salvare un nido di tartaruga marina : Che la Calabria sia la Regione che ospita ogni anno la più elevata percentuale di nidi di tartaruga marina rispetto al resto d’Italia, è un fatto ormai accertato, da quando il Dipartimento di Ecologia dell’Università della Calabria, sulla scorta dei primi dati raccolti dal WWF locale sin dagli anni ‘80, avviò uno specifico programma di ricerca per monitorare le coste alla ricerca dei preziosi siti di riproduzione della Caretta caretta. Fu ...

Meraviglioso in Calabria : un altro nido di tartaruga marina - si attende la schiusa delle uova [FOTO] : “Ebbene sì, mamma tartaruga ha lasciato le sue tracce sulla spiaggia di San Lorenzo marina . Quinto nido trovato da Caretta Calabria Conservation. Ma la ricerca continua, seguiteci”. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook “Caretta Calabria Conservation“, impegnata da anni nella conservazione della biodiversità. L'articolo Meraviglioso in Calabria : un altro nido di tartaruga marina , si attende la schiusa delle uova ...

La magia della vita in Calabria : rinvenuto il primo nido italiano di tartaruga marina del 2019 : E’ stato rinvenuto in Calabria , nel comune di Brancaleone, il primo nido italiano di Caretta caretta. La stagione riproduttiva 2019 è dunque ufficialmente iniziata, e non a caso il primo evento si registra nel tratto di costa ionica reggina ormai riconosciuto quale più importante area di nidificazione della specie a livello nazionale. Il nido in questione è stato localizzato nell’ambito del pattugliamento del tratto di costa compreso tra Melito ...

La tartaruga marina Giorgia salvata da una bambina : È stata chiamata Giorgia, come la sua salvatrice, una bambina di 8 anni. Parliamo della tartaruga Caretta Caretta strappata in extremis alla morte dalla piccola intervenuta in suo soccorso. La commovente storia è accaduta a Torre Guaceto, una località balneare pugliese a Fasano, in provincia di Brindisi.-- La "giovane" tartaruga nuotava a vista con evidente difficoltà. La bambina, in gita in barca insieme ai genitori, si è accorta dell'animale ...