La Stazione Meteo Intelligente di Netatmo | il futuro è già qui – FOTO | PREZZI | INFO UTILI

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Nello sconfinato panorama della stazionirologiche è arrivata da pochi anni la, realizzata dall’azienda francese specializzata in tecnologie intelligenti e innovative. Ladiè particolarmente rivoluzionaria perchè consente con un’estrema semplicità di avere tutti i parametrirologici sotto controllo direttamente su smartphone e online da qualsiasi dispositivo e in ogni momento. Larisponde ai più precisi standard di rilevamentorologico, e oltre ai classici dati di temperatura, umidità e pressione, fornisce anche i parametri con le condizioni di inquinamento atmosferico (livelli del fondo di ozono) e di qualità dell’aria dentro casa, con il rilevamento dei livelli di CO2 in ppm e di inquinamento acustico in dB. Oltre alla, è possibile aggiungere il pluviometro che fornisce le ...

