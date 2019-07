La Sovrintendenza rischia di far perdere “Navigare” a Napoli | Bologna vuole la rassegna

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Da signor no a signor nì Il Signor NO Luciano Garella, responsabile della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, questa volta ha superato se stesso: non ha detto no, bensì nì che è quasi la stessa cosa e apre scenari diversi e molto contraddittori nella vicenda della– una fiera di successo dedicata alla motonautica – che ad ottobre dovrebbe essere ospitata finalmente nel suo scenario più congeniale: il lungomare. Che finora gli è stato negato. Barche senza pontili E la storia potrebbe ripetersi nonostante le assicurazioni ricevute. Il “nì”, infatti, è a sostegno di una risposta che potrebbe diventare “sì” solo se gli organizzatori accettassero di rinunciare all’installazione dei pontili galleggianti. O bella direte voi e le barche senza i pontili come galleggerebbero? Bella domanda, ma la risposta non rientra nelle competenze del Soprintendente che ha ...

