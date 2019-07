La Rackete sbarca al Parlamento Ue per attaccare Salvini

L'Olanda contro la capitana Rackete : 'Poteva far sbarcare i migranti da altre parti' : In questi giorni si sta discutendo molto della vicenda che vede coinvolta una nave olandese dell'organizzazione umanitaria non governativa tedesca Sea Watch e l'arresto della comandante, la giovane Carola Rackete . Lo stesso arresto della ragazza di origini tedesche ha fatto discutere a livello politico italiano ed europeo. Difatti, esso è stato salutato molto negativamente da parte dei governi di Germania e Francia mentre è stato considerato ...

In nome della legge. Sea Watch in porto : migranti sbarcati - Carola Rackete arrestata : Con un blitz in piena notte, la Sea Watch dopo due settimane in mezzo al mare entra nel porto di Lampedusa violando per l’ennesima volta l’alt intimato dalla Guardia di Finanza: “Non ce la faccio più, devo portarli in salvo”, ha detto la comandante Carola Rackete all’equipaggio comunicando la decisione che aveva preso.Una scelta che le è costata cara: i finanzieri, con la nave ormai ormeggiata in ...