Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Per il terzo anno consecutivoindi Francoa Caiazzo in provincia disilad’Italia e del. Tuttavia quest’anno si è diviso il podio con I Masanielli di Francesco Martucci a. Ilno ruba quindi ancora una volta il primato dipizza a Napoli secondo la Top Pizza 50, la prima e più importante guida on-line di settore che lo scorso 23 luglio, nel corso della sua terza edizione, ha premiato a Napoli, in una serata al teatro Mercadante, lei 50 pizzerie d’Italia e del. Il terzo posto è andato invece a 50 Kalò di Ciro Salvo a Napoli. Lo spot diin, lae del“Porsi sempre dei nuovi obiettivi e soprattutto cercare di raggiungerli per dare sempre di più al cliente - ha detto all’ANSA Francoa ...

HuffPostItalia : La miglior pizzeria del mondo si conferma Pepe in Grani, a Caserta - rossi_sandro : RT @HuffPostItalia: La miglior pizzeria del mondo si conferma Pepe in Grani, a Caserta - DanteMannarino : RT @HuffPostItalia: La miglior pizzeria del mondo si conferma Pepe in Grani, a Caserta -