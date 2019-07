La legge che sta aiutando le squadre di calcio italiane con i nuovi contratti

“Nati per leggere” : 20 anni fa nasceva il progetto che promuove la lettura per l’infanzia : La lettura non ha età: lo dimostra “Nati per leggere”, il progetto messo in piedi vent'anni fa da pediatri, bibliotecari e pedagogisti per promuovere l’abitudine a sfogliare un libro fin dai primissimi anni di vita. Anche da neonati si può essere appassionati lettori: con il supporto dei genitori, ovviamente, imparando che ogni singola storia è uno strumento fondamentale per crescere.Continua a leggere

Luigi Di Maio sul salario minimo : 'Vi prometto che presto diventerà legge anche in Italia' : Luigi Di Maio ha postato un video sulla sua pagina Facebook, dove ha voluto lanciare un messaggio ai suoi followers, iscritti al Movimento 5 Stelle e simpatizzanti riguardo una tematica importante. Oggetto dell'intervento è il 'salario minimo'. Nel video, il vicepremier precisa che l'articolo 36 della Costituzione italiana evidenzia come "ogni cittadino italiano ha diritto a una paga dignitosa". Ha proseguito ribadendo che è un diritto sancito ...

Codice rosso - la legge contro la violenza di genere è la più grande sciocchezza del mondo : La legge contro la violenza domestica e di genere? Puro pinkwashing, quando dai una sciacquata di questioni femminili alla reputazione di un governo che fino ad ora non ha fatto che supportare idee e politiche sessiste. Quando un governo è in crisi, tra scandali e calo di popolarità, che si fa? Una bella legge che parla di donne morte ammazzate e che dice di voler punire i colpevoli un po’ più a lungo. Ma il punto, il vero punto della ...

La legge è uguale per tutti anche grazie a Borrelli : Nelle aule dei tribunali campeggia la scritta “La legge è uguale per tutti”. Una volta questa scritta faceva ridere, tanto che tutti i cabarettisti avevano sempre in canna almeno un paio di battute. Perché? Perché il diritto e chi lo amministra avevano giustificato - nei secoli - misfatti e sfruttamento. Impossibile quindi che fossero “amati”, soprattutto dai meno uguali. Impossibile che quella ...

Eutanasia - Gandolfini : “Meglio che casa il governo e non che passi una legge ingiusta” : “L’Eutanasia e il suicidio assistito saranno il banco di prova dei pro life che sono in maggioranza. Meglio che cada il governo che una legge ingiusta’‘. Lo ha detto a ‘In Terris’ il leader del Family day Massimo Gandolfini. “Proprio in questi giorni stiamo dedicando un’attenzione particolare al tema dell’Eutanasia/suicidio assistito che l’ordinanza della Corte Costituzionale, con ...

Youtube - violata la legge che protegge bambini e loro dati web : in arrivo maxi multa a Google : Youtube ha violato la legge federale sulla privacy dei dati dei bambini e dovrà pagare una multa di svariati milioni di dollari. A riportarlo è il Washington Post, spiegando che la Federal Trade Commission ha raggiunto un accordo con Google, proprietaria del sito di video. La piattaforma web, nello specifico, ha violato il Children’s Online Privacy Protection Act che vieta il tracciamento degli utenti di età inferiore ai 13 ...

Chef Rubio è un italiano talmente vero da non leggere altro che Facebook e se stesso : Al solo sentirlo nominare, Chef Rubio mi causa irritazione, erubescenza. Credo che se mangiassi qualcosa di suo mi verrebbe subito un’afta. Ammesso che qualcosa di suo sia possibile mangiare: a differenza di Bottura che parla e parla ma un ristorante, per quanto poco frequentabile, lo possiede, Rubi

Giornalista sta leggendo in diretta una notizia di un incidente automobilistico - capisce che uno dei morti è il marito - cosa succede : Una Giornalista, Supreet Kaur, stava leggendo in diretta le notizie per la rete indiana IBC24. Mentre era intenta a dare una notizia di un incidente automobilistico appena avvenuto che era stato particolarmente grave con morti e feriti, ha capito che una delle persone morte era suo marito. La donna è riuscita a leggere fino in fondo la notizia senza che i telespettatori da casa potessero minimamente intuire che c’era qualcosa che non ...

M5s - Casaleggio finanziato da Deliveroo : sarà per questo che la legge di cui parlava Luigi Di Maio.. : Pedalano dalla mattina alla sera, sotto la pioggia o sotto il sole cocente, a qualsiasi temperatura, per consegnarci a domicilio pranzi, cene e spuntini. Flagello degli automobilisti che se li vedono spuntare a destra e a manca e anche dei pedoni, poiché non è affatto raro che sfreccino a tutta velo

Detto Fatto - su Bianca Guaccero si abbatte la dura legge di Carlo Freccero : taglio - che fine fa il programma : Un taglio per Bianca Guaccero. Detto Fatto, il factual show di Rai2 condotto dall'ex attrice, è stato sì riconfermato nel palinsesto Rai, il programma tornerà in onda il prossimo 16 settembre, sullo stesso canale e con la medesima conduzione. Ma ci saranno due novità. La prima era già stata annuncia

Integratori - come leggere le etichette. I consigli della naturopata : Gli Integratori non sono tutti uguali e non è solo una questione di marca. Si tratta di capire non solo se siano davvero efficaci e rispondano ai nostri bisogni, ma soprattutto se si ha a che fare con un integratore di qualità, che agirà in poco tempo e in sicurezza sul nostro organismo. In questo senso diventa fondamentale saper leggere l’etichetta, perché l’etichetta è come la carta d’identità di un integratore. Federica De ...

Passa alla Camera la legge sul libro e la lettura che limita gli sconti : voto bipartisan - solo Fi si astiene : Ora dovrà essere approvata dal Senato, dove però dovrebbe essere blindato. Ridotti i fondi, polemici gli editori per il tetto alle offerte

Democrazia partecipativa - Cappato e Staderini : ‘Anche in Italia Citizens’ Assembly. Su legge elettorale e ambiente’ : Le Citizens’ Assembly come strumento per avviare una nuova stagione di riforme di cui l’Italia ha da tempo bisogno, la cui adozione in Parlamento è però bloccata dalle logiche dei partiti, legate al consenso immediato. È questa la necessità da cui parte l’idea portata avanti da Oderal, Democrazia Radicale ed Eumans, il movimento paneuropeo di iniziativa popolare creato da Marco Cappato, ossia quella di utilizzare questo strumento anche in ...

Così il patto Lega M5s ha cambiato la legge che proibiva ai partiti di ricevere donazioni straniere : A due giorni dalla pubblicazione da parte di BuzzFeed dell'audio con il presunto tentativo di Gianluca Savoini, un collaboratore del vicepremier Matteo Salvini, di ottenere dalla Russia fondi ilLegali per la campagna anti europeista della Lega, è emersa una interessante novità: negli scorsi mesi, la