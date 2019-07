‘La Fagiané di Magrini’ | “Bravissimo Trentin | domani sogno Aru sull’Izoard Nibali può

‘La Fagiané di Magrini’ : “Ewan ha dimostrato freschezza - bene Viviani. Domani tappa insidiosa - Aru può puntare alla top-15” : Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La Fagiané”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. SEDICESIMA tappa TOUR DE FRANCE 2019 ARRIVA IL BIS PER CALEB EWAN IN VOLATA Il primo anno che è al Tour, ha fatto una voltata bellissima, venendo dalle retrovie con una progressione eccezionale ed ha dimostrato grande freschezza. Ha ...

TREDICESIMA TAPPA Tour DE FRANCE 2019 ALAPHILIPPE vince IL Tour DE FRANCE Alaphilippe vince il Tour, l'ho detto anche oggi in telecronaca a 6 km dall'arrivo. E' un Tour sorprendente e francese. Non mi aspettavo il ...

TREDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 JULIAN ALAPHILIPPE PUO' VINCERE IL TOUR DE FRANCE? Non credo possa vincerlo, anche se oggi è stato micidiale. In 15 anni di telecronache una cronometro così bella non l'avevo mai ...

DODICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 POCHI ITALIANI E NESSUNO IN CLASSIFICA: E' UN RITORNO ALL'INIZIO DEGLI ANNI '80? Non siamo tornati indietro di 40 anni. Ai miei tempi si stava peggio, c'era solo una ...

UNDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 LA MANCANZA DI UN RE DELLE VOLATE Se le dividono perché sono tutti bravi. Ogni volata ha la sua storia. Oggi è stata lunga, il treno della Deceuninck non ha funzionato bene, Viviani si è dovuto ...

DECIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 UNA TAPPA ESPLOSIVA QUELLA ODIERNA: A VINCERE VAN Aert, SI ESALTA LA JUMBO-VISMA Oggi è venuto fuori quello che non ti aspetti, una tappa così pensi che arrivi in volata, è venuta fuori una tappa come ...

NONA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 LA TAPPA DI OGGI, VINCE Impey CON LA fuga DI GIORNATA: Si sapeva che poteva andare via una fuga tipica delle tappe di trasferimento, si sono trovati davanti in 15 con quasi tutte le squadre ...

SETTIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 GROENEWEGEN HA RISCATTATO LE DELUSIONI DEI GIORNI SCORSI PORTANDOSI A CASA LA VITTORIA Groenewegen era da aspettarselo perché chiaramente è il corridore che ha lo spunto più veloce di tutti. Ewan ha ...

SESTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 ITALIA IN FESTA PER LA MAGLIA GIALLA DI GIULIO Ciccone Ciccone ha preso la maglia gialla grazie agli abbuoni della penultima salita. Ha compiuto un'impresa non da poco. La vittoria è sfuggita ...

QUINTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 PETER SAGAN SENZA RIVALI Oggi Peter è stato davvero micidiale, bravissimo con una volata di potenza. C'è voluto un po' di tempo per fare partire la fuga di giornata, ma alla fine il gruppo ...

QUARTA tappa TOUR DE FRANCE 2019 LA VOLATA PERFETTA DI ELIA VIVIANI D'altronde l'avevo pronosticato anche ieri. Aveva il treno più attrezzato, quello che non hanno le altre squadre e lui è stato fantastico anche per la freddezza che ...

TERZA TAPPA Tour DE FRANCE 2019 ALAPHILIPPE: UN NUMERO DA CAMPIONE Avevo previsto la vittoria di Alaphilippe, ha fatto un numero. E' stato bravissimo, è partito secco. E' stato bravo anche a tenere dopo, perché non era ...

SECONDA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 JUMBO-VISMA: UNA CRONOMETRO A SQUADRE DEVASTANTE Hanno fatto proprio la differenza, sono andati oltre le aspettative. Mi potevo aspettare la difesa della maglia gialla, ...

PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 UNA VOLATA A SORPRESA E' stata una volata molto strana ed anomala, non c'erano treni. Matthews si è trovato davanti ai 350 metri dall'arrivo ed ha ...