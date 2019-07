La compagna dell' agente Digos morto a Milano | Cristian ci proteggerà dal cielo

È morta l'attrice Ilaria Occhini : La compagna dello scrittore Raffaele La Capria aveva 85 anni : Sposata da mezzo secolo con lo scrittore Raffaele La Capria, ha vinto il David di Donatello per "Mine vaganti" di Ozpetek. Ilaria Occhini è morta nel pomeriggio di ieri. L’attrice italiana aveva 85 anni, ed era malata da tempo. Come ricorda La Nazione, era figlia di Barna Occhini, nonché nipote del conte Pier Ludovico, storico dell’arte, ma anche sindaco e podestà di Arezzo, e infine, Senatore del Regno fra la prima e la seconda guerra mondiale. ...

Jimmy Ghione - la nuova compagna è Daria Baykalova : l’ispettore dell’Onore e il rispetto : Un matrimonio finito, quello con Tania Paganoni, nel 2016 in modo doloroso. Un nuovo amore che sta “sanando la cicatrice che mi ha lasciato addosso”. Jimmy Ghione, l’inviato di Striscia la notizia, racconta dalle pagine del settimanale Di Più il travaglio seguito alla rottura con l’ex moglie e come ha conquistato la sua nuova compagna, Daria Baykalova, attrice di origini russe che il grande pubblico ha ammirato nella ...

Migranti - sbarco a Taranto : in 83 arrivano sull’isola dove c’è la base della Marina Militare. 12 minori non accompagnati : Sono sbarcati sulla prima isola che hanno trovato seguendo la rotta senza immaginare che in realtà si trattava di una base della Marina Militare. Sono 83 tutti di origine pakistana, i Migranti arrivati nelle scorse ore a San Pietro, una delle due piccole isole Cheradi che si trovano a qualche chilometro di distanza da Taranto. Non un’isola qualunque, ma una base della Marina nella quale, oltre alle strutture riservate della forza armata, è ...

Il bacio e la sorella - il tarocco gay della compagna Cirinnà : Un semplice bacio tra donne, quanto basta per Monica Cirinnà prendere una cantonata. Se poi le due dame sono sorelle, le fantastiche passioni lesbo, per la senatrice Pd, si trasformano in una figuraccia certificata. Tutto nasce da una foto pubblicata sui social da una delle azzurre, la centrocampista Aurora Galli. Immagine che ritrae la calciatrice mentre bacia sua sorella per condividere la gioia per il successo che questa squadra, l'Italia, ...

È intervenuta la polizia a casa del politico britannico Boris Johnson e della sua compagna - dopo che i vicini avevano sentito urla e rumori di cose rotte : Sabato mattina la polizia di Londra è intervenuta a casa del politico conservatore Boris Johnson, possibile futuro primo ministro britannico, e della sua compagna, Carrie Symonds. La polizia era stata chiamata da alcuni vicini che avevano sentito urla molto forti

È stata aggredita anche la ex compagna del presidente dell’associazione del “Cinema America” di Roma : Dopo l’aggressione dello scorso weekend a quattro ragazzi che indossavano delle t-shirt del “Cinema America”, un ex cinema abbandonato del quartiere Trastevere che da alcuni anni è stato occupato e rivitalizzato da un gruppo di ragazzi, è stata aggredita e

Mamma tortura - decapita e fa a pezzi il figlio di 9 anni con l’aiuto della compagna : Secondo gli inquirenti brasiliani, due donne di 27 e 28 anni avrebbero trasformato gli ultimi cinque anni di vita del piccolo in un inferno. Infine hanno deciso di disfarsene come fosse un oggetto uccidendolo e facendolo a pezzi.

Asma - rischio superiore nei figli di padri che fumano durante la gravidanza della compagna : Analizzando i casi di 765 bambini e il loro DNA, scienziati taiwanesi hanno determinato che i figli dei padri che fumano durante la gravidanza delle compagne hanno un rischio superiore di sviluppare l'Asma. Gli scienziati hanno anche trovato una metilazione maggiore nel DNA del cordone ombelicale dei figli dei padri fumatori.Continua a leggere

Milano - guardia giurata spara al figlio 13enne della compagna : Una guardia giurata di 45 anni, Angelo Di Matteo, è stata arrestata a Milano con l'accusa di tentato omicidio nei confronti del figlio della sua compagna, un ragazzino di 13 anni contro cui ha aperto il fuoco durante una lite.È accaduto nella notte in un'abitazione di via Marco Aurelio, a due passi da viale Monza. Il 13enne, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe intervenuto durante un'accesa discussione tra sua madre e il nuovo ...

Vigilante spara a figlio 13enne della compagna : «Era ubriaco - mi sono messa a urlare» Foto : Ragazzino di 13 anni ferito a un braccio. «Era ubriaco, l’ha inseguito per strada e gli ha puntato contro la pistola»

Spara a figlio della compagna - arrestato : 5.50 E' stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio la guardia giurata che ieri sera ha Sparato al figlio 13enne della compagna ferendolo ad un braccio al termine di una lite. Il minorenne è in ospedale, a Milano, vigile e non in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, il ragazzino sarebbe intervenuto durante una discussione tra la madre e il suo nuovo compagno, nel tentativo di difendere la donna.Durante la ...