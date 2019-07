La Casa di carta è no-Tav : l'ispettrice della serie sostiene gli antagonisti : Giuseppe De Lorenzo Fabio Franchini In un videomessaggio l'attrice Itziar Ituño, Raquel Murillo ne La casa di carta, si schiera al fianco degli attivisti che si battono contro il Tav Anche i banditi de La casa di carta sono no-Tav. All'indomani del sì di Giuseppe Conte alla realizzazione dell'opera – perché, ormai, costerebbe più non farla che farla, il succo del discorso del premier – ecco la presa di posizione della ...

Quando esce La Casa di Carta 4 su Netflix? “Preparatevi” per il 2020 : La terza stagione è appena stata diffusa su Netflix, ma dopo averla vista perlopiù in modalità binge-watch in molti si chiedono Quando esce La Casa di Carta 4 con gli ulteriori 8 episodi dedicati alla nuova rapina, quella al Banco di Spagna. Avendo ordinato due nuove stagioni, Netflix aveva già previsto sin dalla primavera 2018 di realizzare 16 episodi, 8 per stagione: il terzo capitolo della saga dei rapinatori col volto di Dalì ha ...

Recensione La Casa di Carta 3 : più budget - più spettacolare - stessa storia : Recensione La Casa di Carta 3, quando hai una serie di successo e l’obiettivo di replicarlo all’infinito.La terza stagione de La Casa di Carta è ormai disponibile su Netflix dal 19 luglio. E’ impossibile non saperlo considerato il successo ottenuto dalla serie dopo la sua importazione dalla Spagna.La terza parte è anche la prima prodotta in esclusiva da Netflix, “un’influenza” che notiamo subito nella qualità ...

Gli iconici occhiali del Professore ne «La Casa di Carta 3» : Gli occhiali definiscono un personaggio, ma non solo. I capi d'abbigliamento e gli accessori moda sono infatti una parte fondamentale nella costruzione di un personaggio di finzione, occhiali compresi: che si tratti di film d'animazione, cinema o serie televisive, l'abito fa decisamente il monaco, riflettendo caratteristiche e personalità di chi anima la trama, e nel corso della storia del cinema, e non solo, sono tantissimi ...

La Casa di Carta non è un capolavoro - la terza stagione lo conferma - : Niccolò Sandroni La terza stagione de La Casa di Carta ripropone il solito colpo ed è l’occasione per riflettere sulla qualità di questa serie tv La Casa di Carta è da alcuni giorni disponile su Netflix con la sua terza attesissima stagione, ma davvero siamo di fronte ad una serie tv che merita tutto questo successo? La serie tv spagnola ormai è nota a tutti. Dopo una prima stagione di grande impatto, partita a livello nazionale in ...

La Casa di carta - Denver : Jaime Lorente parla della fidanzata : Denver de La casa di carta: l’attore Jaime Lorente è fidanzato con un’attrice Strappo alla regola per Jaime Lorente, il famoso Denver de La casa di carta. L’attore ha parlato per la prima volta della fidanzata, che altri non è che un’altra attrice della serie tv Netflix. Più precisamente Maria Pedraza, protagonista delle prime due […] L'articolo La casa di carta, Denver: Jaime Lorente parla della fidanzata proviene ...

La Casa di Carta 3 : Helsinki e Palermo avranno una relazione omosessuale : "La Casa di Carta 3" ha debuttato pochi giorni fa su Netflix e, come si poteva immaginare, sui social è chiacchieratissima. In questa nuova stagione, composta da altri 8 episodi al cardiopalma, i criminali più amati del mondo con addosso le maschere di Salvador Dalì, che sono diventate veri e propri simboli della resistenza contro il sistema, si riuniscono per un nuovo, epico, colpo: dopo la zecca di Stato, il nuovo obiettivo è la Banca di ...

La Casa di Carta 3 : quali questioni restano aperte dopo il finale : Via la maschera (di Dalì) e rispondete con sincerità: in quanti non hanno già visto tutti gli otto episodi di La Casa di Carta 3? Probabilmente, sono pochi quelli che hanno preferito centellinare la nuova stagione della serie Netflix, uscita per intero sulla piattaforma streaming venerdì 19 luglio. Di sicuro proprio la modalità di rilascio di Netflix, che rende disponibile in una volta sola tutte le nuove puntate rende ...

La Casa di Carta - Luka Peros - Jaime Lorente e Miguel Herran a DM : «Il Professore non fa politica ma difende i deboli dal governo tiranno» – Video : Luka Perso, Jaime Lorente, Miguel Herran “Noi siamo la Resistenza e non ci nasconderemo“. La Casa di Carta riparte con un nuovo e temerario piano del Professore che stavolta prevede anche l’utilizzo del consenso popolare. Quello da lui orchestrato, però, non sarà un gesto politico in senso stretto: ne è convinto l’attore Luka Peros, new entry nel cast della serie Netflix nel ruolo di Marsiglia, che abbiamo incontrato ...

La Casa di Carta 3 - promossa con riserva : la trama regge - sentimenti e budget fanno il resto (recensione) : La domanda che tutti si sono posti all'annuncio del rinnovo della serie, su che senso avesse produrre La Casa di Carta 3 dopo un finale conclusivo e coerente delle prime due parti, ora ha una risposta. E la risposta è sì, un senso c'è, pur con qualche riserva. ATTENZIONE SPOILER! La Casa di Carta 3 amplifica il mix di ingredienti delle prime due stagioni in una terza dall'evidente respiro molto più ampio garantito dal budget che Netflix ...

La Casa di carta 4 - quando esce e anticipazioni : il futuro di Nairobi : La casa di carta: Nairobi è morta? quando esce la quarta stagione e altri spoiler Dopo il successo delle prime tre stagioni, La casa di carta – o La casa de papel se preferite chiamare la serie tv col suo nome originale – è stata riconfermata per una quarta stagione. Al momento Netflix non ha […] L'articolo La casa di carta 4, quando esce e anticipazioni: il futuro di Nairobi proviene da Gossip e Tv.

La Casa di Carta - terza stagione. Un grande pregio e tanti piccoli difetti - ma sarà un altro successo : (++++ Attenzione: possibili SPOILER++++) “Benvenuti. Un’altra volta”. La Casa di Carta, terza stagione, sarà un altro grande successo. Squadra e tattica che vincono non si possono cambiare mai. Registrati i morti a fine seconda stagione, ora rinforzate le truppe (due i personaggi nuovi), si tratta soltanto di fare due cose: ripetere, con variante, la prima grande rapina alla zecca nazionale di Madrid che aveva folgorato i fan (qui diventa ...