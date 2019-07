Juventus | Pjanic su IG | ' Anche se è luglio è sempre bello vincere il derby d' Italia'

Formazione Juventus 2019-2020 : Pjanic dirige il centrocampo - CR7 jolly d'attacco : Maurizio Sarri, nella sua testa, già sta immaginando quella che potrebbe essere la Juventus della prossima stagione. Un club, come quello bianconero, che è destinato a giocare una cinquantina di partite annuali non può permettersi di avere solo un gruppo di undici titolari e parlare di Formazione tipo, alle volte, può essere rischioso. Tuttavia, molto spesso, individuare quelli che sono gli undici calciatori che possono comporre un undici ...

Juventus - a tutto Pjanic : “Sarri ha portato una ventata di novità. Andare altrove? Mi viene da ridere” : Il centrocampista bosniaco ha parlato di questi primi giorni di lavoro con Sarri, soffermandosi anche su obiettivi e mercato Miralem Pjanic è impaziente di iniziare la nuova stagione con Maurizio Sarri alla guida della Juventus, un allenatore completamente diverso dal pragmatico Allegri. Lapresse Il centrocampista bosniaco si ritroverà a giocare oltre 150 palloni a partita, come richiesto dallo stesso ex manager del Chelsea alla vigilia ...

Juventus - Pjanic : “L’obiettivo sarà giocare palla a terra. La Champions League è il mio sogno” : Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha fatto il punto sul lavoro di Sarri fin qui e sul suo ruolo nel nuovo schema di gioco: “Nel calcio di Maurizio Sarri il mio ruolo è molto importante, mi piacerà sicuramente. I 150 palloni sono un obiettivo che voglio raggiungere, ma non importa se ne gioco 150 o 120. L’importante sarà giocare bene per far giocare bene i compagni. ...

Probabili formazioni Juventus Tottenham/ Diretta tv - Pjanic confermato regista - ICC - : Probabili formazioni Juventus Tottenham: Diretta tv, le scelte dei due allenatori per la partita di International Champions Cup 2019 a Singapore.

Juventus - siglato accordo con Konami : Pjanic testimonial di copertina di Efootball Pes 2020 : La Juventus torna su Pes. Dopo qualche anno di ‘assenza’, e la partnership con la Electronic Arts e la saga targata Fifa, la squadra bianconera sigla un accordo (si vocifera milionario), con la software house Konami per diventare protagonista di Efootball Pes 2020. testimonial di copertina sarà Miralem Pjanic, mentre saranno presenti in esclusiva sia l’Allianz Stadium, riprodotto nei minimi dettagli, che il nome ufficiale ...

Juventus - Tancredi Palmeri : 'Con Ramsey - Pjanic e Rabiot sarebbe centrocampo pazzesco' : Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, è tempo per la Juventus di concentrarsi sul mercato alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Com'è noto, la dirigenza bianconera è da sempre attenta ai giocatori a parametro zero e alle opportunità che il mercato offre: ricordiamo fra i grandi acquisti i vari Pogba, Pirlo, Emre Can, tutti arrivati a costo 0 e che hanno rappresentato un valore aggiunto per la ...

Juventus - Sarri ha scelto i giocatori da confermare : fra questi c'è Pjanic : Da domenica pomeriggio Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico da diversi giorni è già al lavoro per costruire la squadra del futuro. Maurizio Sarri ha già stabilito quale sarà lo zoccolo duro dal quale ripartire e punterà sui senatori bianconeri. Il tecnico ha scelto i nomi dei giocatori da cui ripartire per far nascere la sua nuova Juve. Chiaramente punterà su Miralem Pjanic, sul capitano Giorgio Chiellini ...

Bosnia - Pjanic : “Mancini bravo a ricostruire la squadra. La Juventus prenderà un grande allenatore” : Le parole di Miralem Pjanic, centrocampista della Bosnia, alla vigilia della partita contro l’Italia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Pjanic si è soffermato sul lavoro di Mancini: “Mancini è stato bravo a ricostruire la squadra, dando fiducia ai giovani. Affrontare l’Italia davanti al suo pubblico non sarà semplice, Ci aspetterà una partita complicata, soprattutto a centrocampo, contro avversari come Verratti e ...

Un po' di relax per i giocatori della Juventus prima delle nazionali : Pjanic è a Ibiza : Per molti calciatori della Juventus sono già scattate le meritate vacanze. Altri bianconeri invece saranno impegnati con le rispettive nazionali. Alcuni giocatori hanno già raggiunto i ritiri delle varie selezioni altri lo faranno nei prossimi giorni. Dunque i vari Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio, Moise Kean e Leonardo Spinazzola di stanno riposando prima di andare in ...

cessione Pjanic- La Juventus medita, studia e programma la prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Paratici starebbe riflettendo su alcune potenziali mosse in uscita, mosse che potrebbero rivoluzionare il centrocampo e mercato bianconero. Come rivelato nelle scorse settimane, la Juventus starebbe valutando la possibilità di mettere le mani su Pogba.