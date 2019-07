Fonte : blogo

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Proprio così, siamo undi 'televisionari'. Noi che ogni giorno vi raccontiamo il piccolo schermo mettendolo al centro dell'attenzione in tutte le sue mille forme siamo attratti, innamorati di lei (e ce ne siamo resi conto, evidentemente). La sua potenza e il suo ruolo ha certamente cambiato le nostre vite, non solo di chi vi parla da queste pagine o di chi ci sta dentro per lavoro, ma anche di chi la commenta (a modo suo) sui social o di chi, semplicemente, ci legge giornalmente.Per questo la parola chiave che ci accomuna è una sola ed è: Passione.dipubblicato su TVBlog.it 24 luglio 2019 16:09.

Giorgiolaporta : 'Non affittiamo agli italiani'. Ho appena raccontato la mia disavventura dal #ParlamentoEuropeo a @LeonardoPanetta… - gielisTs : @Libero_official Fossimo un popolo unito, tutti i parlamentari europei (italiani) condividerebbero. Ma non siamo (m… - SerieTvserie : Italiani, popolo di televisionari! -