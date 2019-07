Italia | è record di centenari Soprattutto donne

Italia - paese degli ultracentenari : è record di longevità in Europa : Il rapporto Istat sui "Centenari d'Italia": in 14.456 hanno varcato il secolo, ma nessuno è nato nel XIX. In 6mila hanno superato i 105 anni, il 90% sono donne

Italia - il paese degli ultracentenari : è record di longevità in Europa : Il rapporto Istat sui "Centenari d'Italia": in 14.456 hanno varcato il secolo, ma nessuno è nato nel XIX. In 6mila hanno superato i 105 anni, il 90% sono donne

Atletica - record Italiano allievi per Giovanni Frattini. L’azzurro fa volare il suo giavellotto a 75 - 25 metri : Grande prestazione per Gaiovanni Frattini al Festival olimpico della gioventù europea, di scena a Baku. L’azzurro ha conquistato il record italiano categoria allievi con il suo 75,25 che gli è valso anche la medaglia d’argento. Il romagnolo ha superato di 45 centimetri il precedente primato di Leonardo Gottardo che risaliva al 2005. Una doppia soddisfazione per Frattini che oltre al primato italiano è riuscito a salire sul secondo ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Martina Carraro - il BRONZO DELLA VITA! Impresa straordinaria - è podio nei 100 rana con record Italiano! : Una giornata trionfale questa quarta dei Mondiali di Nuoto 2019 in corso a Gwangju (Corea del Sud): dopo la straordinaria finale di Simona Quadarella nei 1500 metri che ha regalato il primo oro DELLA manifestazione ai nostri colori è giunta al termine con la finale dei 100 rana femminili dove Martina Carraro ha sfoderato un’altra prestazione stellare che ha coronato il suo fantastico percorso con il raggiungimento di un pazzesco BRONZO ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Fabio Scozzoli gigante - in finale dei 50 rana col terzo tempo! Record Italiano : Prestazione fantasmagorica di Fabio Scozzoli nelle semifinali dei 50 rana ai Mondiali 2019 di Nuoto, l’azzurro ha vinto la propria serie con un rilevante 26.70: si tratta del nuovo Record italiano, l’emiliano ha saputo migliorare di tre centesimi il suo precedente primato siglato lo scorso anno agli Assoluti e si presenta all’atto conclusivo di domani con il terzo crono assoluto. Il 30enne è scattato davvero a razzo, è uscito ...

Diretta Mondiali Nuoto 2019/ Finali : Megli 5e record Italiano nei 200 stile libero! : Diretta Mondiali Nuoto 2019: le Finali degli italiani. Oggi a Gwangju occhio a Filippo Megli, Arianna Castiglioni e Martina Carraro.

Mondiali Nuoto 2019 – Simona Quadarella è uno spettacolo - oro e record Italiano nei 1500 sl : La nuotatrice italiana vince la medaglia d’oro nei 1500 metri stile libero, ottenendo anche il nuovo record italiano Simona Quadarella è la nuova campionessa del mondo nei 1500 metri femminili, l’azzurra conquista la medaglia d’oro distruggendo completamente le proprie rivali e piazzando il nuovo record italiano, fermando il crono in 15:40.89. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Una finale a senso unico, grazie anche ...

Mondiali Nuoto 2019 – Sun Yang vince i 200 sl grazie alla squalifica di Rapsys - Megli 5° col record Italiano : Il nuotatore italiano chiude al quinto posto grazie alla squalifica di Rapsys, l’oro va a Sun Yang che si conferma campione del mondo nei 200 sl Prima finale di giornata e primo colpo di scena, con i 200 stile libero che regalano subito spettacolo. Sun Yang vince la medaglia d’oro pur essendo arrivato secondo alle spalle del lituano Rapsys, squalificato subito dopo l’arrivo. Sesto posto in vasca e quinto dunque dopo la ...