Infarto | l' uso eccessivo di bevande zuccherate aumenta la mortalità cardiovascolare negli

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Le bibite, con zucchero o dolcificanti, sono tra lepiù consumate nei paesi occidentali, senza distinzione di età e di sesso.uomini queste forniscono mediamente il 9.3% delle calorie giornaliere, mentre nelle donne l'8.2% . Eppure serve pensare che i ricercatori mettono in allerta sul

SaraRomano78 : RT @Lucyfero75: Ne ha uccisi di infarto più il deodorante per ambienti che spruzza all'improvviso che l'uso costante di cocaina. - fergi84 : RT @Lucyfero75: Ne ha uccisi di infarto più il deodorante per ambienti che spruzza all'improvviso che l'uso costante di cocaina. - IoLaZorra : RT @Lucyfero75: Ne ha uccisi di infarto più il deodorante per ambienti che spruzza all'improvviso che l'uso costante di cocaina. -