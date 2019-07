India | il monsone ritarda e il distretto di Jaipur rischia di rimanere senza acqua entro

Monsone in Asia : almeno 160 morti e milioni di persone in fuga fra India - Nepal e Bangladesh : Devastanti inondazioni stanno colpendo nelle ultime settimane parte dell'Asia, in particolare India, Bangladesh e Nepal, in seguito al Monsone. Secondo le ultime notizie il bilancio è di almeno...

Milioni di sfollati in India a causa del monsone : Le forti piogge hanno causato inondazioni anche in Nepal e Bangladesh: in tutto si stimano almeno 130 morti

Monsone in India : prime piogge e caos nelle strade a Mumbai : prime piogge e sollievo dal caldo a Mumbai, nello Stato Indiano del Maharashtra: si sono registrati acquazzoni isolati nella regione metropolitana, la temperatura si è abbassata fino a +27°C. Tra le 08:30 e le 10 la periferia della città ha registrato 5,5 mm di pioggia mentre la parte meridionale 7,6 mm. Le prime piogge intense della stagione hanno creato disagi alla viabilità in diverse aree di Mumbai. Le autorità hanno dovuto imporre delle ...

India - il monsone avanza : ha raggiunto il Mar Arabico centrale : La società Indiana di previsioni meteo Skymet ha reso noto che è iniziato un momento propizio per iniziare la semina nell’India centrale, meridionale e orientale, prima che inizi una nuova fase di siccità: l’avanzata del monsone dovrebbe rallentare nel corso della settimana per poi riprendere intorno al primo luglio, ha continuato a procedere negli ultimi 3-4 giorni e dovrebbe portare pioggia nelle prossime 48 ore. Secondo il ...

India : il ciclone Vayu si indebolisce - il monsone si muove verso nord-est : In seguito all’indebolimento del ciclone Vayu, il monsone ha iniziato a muoversi su alcune zone dell’India nord-orientale: lo ha reso noto il Dipartimento meteorologico Indiano. Il ciclone ha iniziato a svilupparsi sul Mar Arabico la settimana scorsa, disturbando gli schemi dei venti e bloccando il movimento del monsone dalla punta più a sud della penisola Indiana. “Oggi è ripresa l’attività del monsone e ha portato ...