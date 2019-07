Incendio in parco via dei Gordiani

Incendio in parco via della Storta - intervento in corso : Roma – Un vasto Incendio e’ divampato in un’area verde di via della Storta, a Roma, circa alle 15. Le fiamme hanno interessato il tratto da via Traversella e via Chiasso in direzione Cassia. Per motivi di sicurezza e per consentire le opere di spegnimento, si e’ reso necessario chiudere via della Storta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia Locale dei Gruppi Monte Mario e Cassia. L'articolo Incendio ...