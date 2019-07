Il silenzio dell’acqua 2 | riprese | anticipazioni e news

Fonte : gossipetv

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Ildell’acqua 2 ci sarà: ledella fiction Mediaset a settembre La seconda stagione de Ildell’acqua è stata confermata. Vi avevamo parlato già tempo fa della possibilità di rivedere una nuova storia di questa fiction di Canale 5 e adesso a darne conferma è Il Piccolo, che ha rivelato la data … L'articolo Ildell’acqua 2:proviene da Gossip e Tv.

Crystal_Fishy : RT @emanuelaneri14: C’è un Dentro che non è da nessuna parte, come il silenzio, come l’Aldilà. Dov’è l’Aldilà? Se tu fossi un pesce rifless… - zazoomblog : Il Silenzio dell’Acqua rinnovato per una seconda stagione - #Silenzio #dell’Acqua #rinnovato - dumurin : @iteledipendente @AnnaSpocchiossa @OnceUponATeddy @CIAfra73 @EnfantProdige @IdaLa56 @misscharmy @laStefy05… -