Il Segreto spoiler al 2 agosto | la Ramos non vuole Alvaro come medico del paese

Il Segreto - spoiler : Don Anselmo lascia Puente Viejo dopo aver tentato il suicidio : Nelle prossime puntate italiane della soap iberica “Il Segreto”, l’attenzione sarà focalizzata su un personaggio presente nelle trame sin dal primo esordio. Si tratta del parroco Don Anselmo, interpretato dall’attore Mario Martin. L’amato prete di Puente Viejo purtroppo a causa della sua sincerità, arriverà a tradire i suoi amici Carmelo Leal e Don Berengario, aumentando i sospetti del sergente Cifuentes. Quest’ultimo grazie alla confessione del ...

Bitter Sweet - spoiler 33° episodio : Ayla rivela a Deniz il Segreto delle Piran : Sono sempre più travolgenti le vicende della soap opera “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Le anticipazioni dell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 24 luglio 2019, dicono che Ayla farà una rivelazione spiazzante al suo ex fidanzato Deniz, pur sapendo che potrebbero esserci delle brutte conseguenze per i personaggi dello sceneggiato. In particolare la cantante amareggiata per non essere riuscita a riconquistare ...

Il Segreto - spoiler al 26 luglio : Carmelo e Don Berengario salvano Julieta dopo l'abuso : Torna lo spazio dedicato a 'Il Segreto', lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Nei nuovi episodi in programma dal 22 al 26 luglio su Canale 5, Fernando Mesia dimostrerà una cocente gelosia nei confronti di Roberto Sanchez mentre Don Berengario e Carmel Leal soccorreranno Julieta Uriarte nel bosco. Il Segreto: Fernando geloso di Roberto Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dai nuovi episodi in onda da ...

Il Segreto spoiler iberici : Lola ha ucciso il padre - la partenza dei coniugi Guerrero : Le avventure dello sceneggiato iberico “Il Segreto” non smettono di sorprendere i telespettatori. Finalmente la new entry Lola dirà la verità a Prudencio Ortega. Quest’ultimo verrà a conoscenza che la donna che ha fatto breccia nel suo cuore ha messo fine all'esistenza del padre per impedirgli di continuare ad abusare sua sorella. Elsa Laguna e Isaac Guerrero dopo aver rimesso piede a Puente Viejo, invece comunicheranno ai loro amici che se ne ...

Spoiler Il Segreto al 26 luglio : Fernando fa la conoscenza di Roberto : Nuovi episodi arrivo della soap opera spagnola 'Il segreto' che vede dei cambiamenti nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni delle puntate che partono da lunedì 22 per arrivare fino a venerdì 26 luglio svelano che sarà al centro delle trame la figura di Maria. La giovane donna farà i conti con la presenza nel paese di Puente Viejo, dell'amico Roberto con il quale avrà modo di parlare di una serie di vicende. La madre di Esperanza ...

Il Segreto - spoiler puntate italiane : Alvaro Fernandez chiede la mano di Elsa - lei accetta : Gli spoiler della famosa soap opera iberica Il Segreto riservano entusiasmanti curiosità che interessano ai moltissimi fan della serie. Nelle prossime puntate, Antolina Ramos, interpretata dall'attrice Maria Lima, scoprirà che Alvaro Fernandez in realtà è un cacciatore di dote. Pertanto la donna ricatterà l'uomo e lo costringerà a corteggiare Elsa Laguna, per poi chiederle di sposarlo. Così il dottor Fernandez accetterà il ricatto di Antolina ...

Il Segreto spoiler : Matias e Marcela litigano a causa di Antolina : Le anticipazioni relative alle puntate de “Il Segreto” che il pubblico italiano vedrà tra qualche settimana, dicono che la malefica Antolina porterà scompiglio anche nella famiglia Castaneda. La moglie di Isaac Guerrero dopo aver fatto fatica a nascondere la sua felicità nel sapere che Elsa Laguna convolerà a nozze con Alvaro Fernandez, farà stare male Marcela. L’ex ancella non appena la locandiera le dirà che anche se la sua rivale in amore non ...

Il Segreto spoiler 22-26 luglio : Julieta dopo essere sparita viene ritrovata in pessime condizioni : Le anticipazioni della nota soap opera Il Segreto, riservano molte curiosità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, Maria presenterà il suo amico Roberto Sanchez a Fernando. Quest'ultimo non sarà molto felice dell'arrivo improvviso dell'uomo, soprattutto quando scoprirà che Beltran ed Esperanza hanno l'abitudine di chiamarlo 'zio'. Frattanto anche Francisca Montenegro sarà notevolmente infastidita dalla presenza di ...

Il Segreto spoiler : Isaac apprende che Elsa ha accettato di sposare Alvaro : Clamoroso colpo di scena in arrivo, nei nuovi episodi dello sceneggiato “Il Segreto” in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana. Le anticipazioni dicono che nel capitolo numero 2.031, Elsa Laguna dopo aver avuto l’ennesimo scontro con Isaac Guerrero, darà una risposta inaspettata ad Alvaro Fernandez. La rivale di Antolina dirà al medico di aver accettato di sposarlo affermando queste seguenti parole: “Non avrei mai ...

Il Segreto spoiler al 26 luglio : la Uriarte aggredita - Lamberto ed Eustaquio uccisi : Nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto e che riguarderanno ciò che accadrà negli episodi in onda dal 22 al 26 luglio 2019. Saul e Julieta sono finalmente riusciti a coronare il loro sogno d’amore e si sono scambiati le promesse davanti a parenti e amici, ma qualcosa nei prossimi episodi turberà non poco la loro serenità. La giovane infatti, verrà aggredita e violentata da Eustaquio e Lamberto Molero che, in questo modo si ...

Il Segreto - spoiler puntate al 26 luglio : Saul scopre della violenza subita dall'Uriarte : Le nuove anticipazioni de Il Segreto preannunciano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle prossime puntate della serie spagnola che verranno trasmesse la prossima settimana in Italia, Julieta Uriarte, interpretata dall'attrice Claudia Galan, verrà sequestrata e violentata da Lamberto ed Eustaquio Molero. In seguito la Uriarte verrà ritrovata da Don Berengario e Carmelo Leal. I due si renderanno conto immediatamente che Julieta è ...

Il Segreto spoiler : Maria vorrebbe fuggire a Cuba insieme a Roberto Sanchez : Le anticipazioni della famosa soap opera Il Segreto, riservano diverse novità. Nelle prossime puntate, Francisca Montenegro (interpretata dall'attrice Maria Bouzas) vorrà liberarsi di Fernando Mesia, (interpretato dall'attore Carlos Serrano) e cercherà di organizzare un piano che spinga l'uomo ad andarsene definitivamente da Puente Viejo. In seguito la Montenegro convincerà Roberto Sanchez a trattenersi in paese. Maria vuole scappare dalla ...

Il Segreto - spoiler : Saul apprende che Julieta gli ha nascosto di essere stata abusata : La serie televisiva iberica “Il Segreto” continua a lasciare con il fiato sospeso il pubblico. Gli spoiler degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset le prossime settimane, annunciano che Julieta Uriarte dopo essere stata abusata dai Molero a seguito delle nozze con Saul Ortega, farà molta fatica a nascondere il suo turbamento. Quest’ultimo dopo aver provato più volte a capire cosa succede alla sua amata senza ricevere ...