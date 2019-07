Il nuovo Palermo tra eredi Barbera ed E-sport | “A in 3 anni”

Calcio : società Herahora gestirà il nuovo Palermo (2) : (AdnKronos) - "Alla base di questa decisione ci sono stati elementi finanziari, etici e comportamentali contenuti nella proposta di Herahora" ha detto il sindaco di Palermo sottolineando come nella scelta della società per la gestione della squadra di Calcio della città abbia pesato l'indicazione co

Calcio : società Herahora gestirà il nuovo Palermo (2) : (AdnKronos) – “Alla base di questa decisione ci sono stati elementi finanziari, etici e comportamentali contenuti nella proposta di Herahora” ha detto il sindaco di Palermo sottolineando come nella scelta della società per la gestione della squadra di Calcio della città abbia pesato l’indicazione contenuta nel piano “di un coinvolgimento di tutte le realtà cittadine”. “Credo – ha sottolineato ...

Calcio : società Herahora gestirà il nuovo Palermo : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – E’ la Herahora srl, di Daniele Mirri e Antonino Di Piazza, la società indicata dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando come vincitrice dell’avviso per l’iscrizione della squadra di Calcio del Palermo al prossimo campionato di Serie D. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino in una conferenza stampa convocata a Palazzo delle Aquile. Sei in tutto le proposte che erano arrivate al ...

Palermo - si è insediato il nuovo Presidente del Conservatorio : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - Si è insediato il nuovo Presidente del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo Mario Barbagallo, "dopo un cordiale scambio di consegne col Presidente uscente Gandolfo Librizzi". Il professor Barbagallo, nominato dal Ministro dell’Università e della ricerca scientifica

Il nuovo asse mafio tra Palermo e New York. Sulle ceneri dei Corleonesi : assestato un duro colpo al patto di mafia sulla rotta Palermo-New York. La Polizia di Palermo ha demolito vertici e affari del mandamento di Passo di Rigano con un blitz scattato all'alba e condotto da oltre 200 uomini della Squadra mobile, del Servizio centrale operativo e dell'Fbi di New York. Eseguito numerosi arresti, disposti dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Palermo, nei confronti di ...

Presentato il bando per il nuovo Palermo : si riparte dalla D : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, accompagnato dall’ex ministro Carlo Vizzini e dall’ex magistrato Leonardo Guarnotta, ha Presentato l’avviso pubblico per l’individuazione della società cui sarà affidato il titolo per l’iscrizione al campionato di calcio di serie D e alla quale sarà concesso l’utilizzo dello Stadio Renzo Barbera e la denominazione “Palermo”. Come spiega l’AGI, […] L'articolo ...

Calcio : Orlando presenta bando per il nuovo Palermo : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – Pronto il bando per individuare la nuova società sportiva che si occuperà del Palermo Calcio. Il sindaco Leoluca Orlando, accompagnato dall’ex ministro Carlo Vizzini e da Leonrado Guarnotta, ha presentato oggi in conferenza stampa l’avviso pubblico per l’individuazione della società cui sarà affidato il titolo per l’iscrizione al campionato di Calcio di serie D e alla quale sarà ...

Palermo - pronto il bando per il nuovo club : i possibili acquirenti : Domani alle 11 a Palazzo delle Aquile, sede del Comune, “il sindaco Leoluca Orlando presenterà l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di società sportive per l’iscrizione della squadra di calcio della Città di Palermo al campionato 2019/2020″. Oggi la Covisoc ha comunicato alla Federcalcio l’elenco delle società aventi diritto a partecipare ai campionati professionistici. Il ...

Sicilia : Regione investe in sanità - nuovo ospedale a Siracusa e a Palermo nasce il Policivico (3) : (AdnKronos) - Durante la conferenza Stato-Regioni del 9 maggio sono state inoltre ripartite ulteriori risorse statali in favore della Sicilia destinate all’infrastrutturazione sanitaria. Si tratta complessivamente di circa 352 milioni di euro (compresi i fondi di carattere regionale) per i quali si

Sicilia : Regione investe in sanità - nuovo ospedale a Siracusa e a Palermo nasce il Policivico (2) : (AdnKronos) - Tre invece i maxi interventi previsti sull’area di Palermo. Si tratta del nuovo ospedale Ismett II di Carini, su un sito di proprietà della Fondazione Rimed, la cui gestione è intestata alla partnership pubblico-privata. L’opera andrà a integrarsi con la nuova sede Rimed in fase di rea

Inizia un nuovo progetto al Palermo - il sindaco : “presto il bando - decido io” : “L’avviso verra’ pubblicato subito dopo la conferma della mancata iscrizione del Palermo in Serie B e sara’ reso pubblico ancor prima di essere firmato e pubblicizzato, perche’ voglio che inizi un percorso di coinvolgimento delle realta’ locali. La scelta della nuova societa’ la faro’ io, perche’ sono io il responsabile: mi faro’ assistere da soggetti di altissima ...