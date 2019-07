Il caldo attanaglia l’Italia | dai 43°C percepiti a Bolzano ai 210 ricoveri di Reggio

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) La seconda ondata didi questa torrida estate è arrivata, come ampiamente previsto, anche in Alto Adige. Aoggi sono stati registrati 37,1 gradi, ma – come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin – a causa dell’afa la temperatura percepita è stata addirittura di 43 gradi. Non molto inferiori i valori ad Ora (36,6) e a Gargazzone (36,5). A Brunico, invece, è stato sfiorato il record storico di 35,9 gradi del 1986. La colonna di mercurio è infatti salita a 35,5 gradi. Ilresta anche nei prossimi giorni e sarà afoso, verso il fine settimana è atteso un lieve abbassamento con l’arrivo dei temporali. Foto Valerio Portelli/LaPresse24-07-2019 Roma, ItaliaEmergenzaCronacaNella foto: EmergenzaPhoto Valerio Portelli/LaPresse24 July 2019 Rome, Italyhot emergencyNewsIn the pic: hot emergency E bisognerà attendere sabato 27 luglio ...

LUBOHAIXIA : RT @giudiiiiiiiii: @ArditoAspetto @Daniele_83SS @AvvPaoletto @MichelaJoy Il caldo ti attanaglia? Hai un account che ti bersaglia? Su non pe… - giudiiiiiiiii : @ArditoAspetto @Daniele_83SS @AvvPaoletto @MichelaJoy Il caldo ti attanaglia? Hai un account che ti bersaglia? Su n… -