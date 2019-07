I sindacati si piegano Sì allo sciopero ridotto

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Massimo Malpica Accolto l'appello del garante, venerdì stop di 4 ore degli aerei. Oggi fermi autobus e treni Roma - Una pezza messa in extremis. Alla fine isilimiteranno il caos trasporti. Doveva essere unodi 24 ore; la serrata sarà «solo» di quattro. Tra oggi e venerdì arriveranno altre giornate di caos con lodel trasporto locale e ferroviario (oggi) e con quello del trasporto aereo, in calendario venerdì. Nell'ultima settimana di luglio, quello deiche protestano per la mancanza di dialogo nell'affrontare i tanti problemi del comparto trasporti, suona però come un attentato alle vacanze degli italiani. Il Codacons infatti chiede aidi sospendere lo, dopo il lunedì di passione ferroviaria, e avverte: «Se non lo faranno, si renderanno protagonisti di una violazione alla libertà di movimento dei cittadini ...

