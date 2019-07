I nostri dati anonimi non sono poi così anonimi | dicono gli scienziati dell’Imperial

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Grazie al Regolamento generale sulla protezione dei(GDPR) gli utenti hanno iniziato a sentirsi più tutelati, perché icollezionati da siti, servizi e app devono essere, e chi vìola la normativa è sottoposto a sanzioni amministrative anche pesanti. Almenosi credeva. Fino a quando un gruppo di ricercatori dell’Imperial College di Londra ha pubblicato i risultati di uno studio in cui dimostrano come i set dipossano essere nuovamente ricollegati ai legittimi proprietari, usando l’apprendimento automatico. La dimostrazione è talmente convincente da essersi guadagnata anche la pubblicazione sulla rivista scientifica Nature Communications. I ricercatori affermano di avere le prove per dimostrare che, nonostante un set disia stato reso anonimo con strumenti informatici e in conformità da quanto stabilito dalle normative vigenti, la ...

